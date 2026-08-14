Nuestra gente siempre ha sido la más generosa: Carlos Vives por donaciones tras terremoto

Carlos Vives, uno de los artistas colombianos más reconocidos en el país y el mundo, habló en los micrófonos de La Luciérnaga, de Caracol Radio, sobre el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a la nación el pasado lunes, 10 de agosto.

En su primera intervención, Vives resaltó la importancia de ayudar a los damnificados, ya que, según dijo, “lo nuestro fue un susto, pero lo de muchos de nuestros hermanos ha sido una tragedia”.

“Cada vez conocemos más historias que son más duras, más difíciles. Entonces estamos en modo ayuda, todo se ha volteado, Colombia ha cambiado todo. Los artistas que tenían programado, por ejemplo, el Petronio (Cali), que han esperado todo el año, los que han programado las fiestas en el Eje Cafetero y que trabajan durante un año para ese momento, pues ahora todo se ha puesto hoy al servicio de todo lo que está pasando”, contó.

Allí recalcó el centro de acopio que habilitó en la Cumbia House, en la calle 96 #13-40, en el norte de Bogotá en donde, a través del Universo Vives, su plataforma y ecosistema cultural, mencionó que será para recolectar alimentos, artículos de aseo, elementos de abrigo y otros productos de primera necesidad que serán enviados a las zonas afectadas por la emergencia.

“La Provincia está en eso, todos en ese lugar. Todo cambió y todos los esfuerzos y lo que se produzca es para sumarnos a poder aplacar todo lo que nos ha pasado”, dijo.

“Nuestra gente humilde siempre ha sido la más generosa”

Por otro lado, el cantante destacó el accionar del país durante la emergencia y resaltó a las diferentes poblaciones.

“Yo he visto cómo ha reaccionado el país, cómo se ha movido con todo esto, y cómo al mismo tiempo se ha tenido ese coraje y eso de que la felicidad no se pierda, porque al final la alegría no se pierda. La felicidad, la alegría de poder salir adelante, de saber que podemos salir adelante y que podemos, que si estamos unidos, vamos a poder. Entonces es eso, es esa mezcla de sensaciones de no perder la alegría”, resaltó.

Y agregó: “Nuestra gente más humilde siempre ha sido la más generosa. No quiero decir que gente que tiene dinero no sea generosa, pero lo que llama la atención es que la gente más humilde a veces es la más generosa”.

“Eso es parte de amar la vida y es parte de ser todo lo que somos y de nuestra cultura, de lo que heredamos de tantas partes que no solamente nos pasaron cosas difíciles, sino que nos dejaron cosas bonitas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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