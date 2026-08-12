Filarmónica dará concierto benéfico en Bogotá para apoyar a víctimas del terremoto

Bogotá D.C

La Filarmónica de Bogotá realizará un concierto benéfico este sábado 15 de agosto a las 4:00 p.m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto.

La presentación contará con la dirección del maestro venezolano Enluis Montes Olivar y el pianista colombiano Daniel Díaz Padilla, en una jornada en la que el 100% de la boletería irá destinada a los afectados.

La entrada al concierto, que se adquiere con boletería a través de la plataforma TuBoleta, será donada íntegramente a la causa humanitaria.

Universidad Jorge Tadeo Lozano es uno de los centros de acopio oficiales en la capital para recibir y canalizar donaciones en especie que serán enviadas a las zonas más golpeadas del país.