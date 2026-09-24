Déficit fiscal de Colombia llegaría al 9,4% en 2027 sin medidas de recorte: Luis Fernando Mejía
Desde Andesco, Luis Fernando Mejía, expresidente de Fedesarrollo, alertó por déficit fiscal en 2027: “Sería el más alto de la historia”
Déficit fiscal de Colombia llegaría al 9,4% en 2027 sin medidas de recorte: Luis Fernando Mejía
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En el marco del Congreso de Andesco 2026 en Cartagena, Luis Fernando Mejía, expresidente de Fedesarrollo, ofreció un análisis sobre la situación económica y energética que atraviesa Colombia.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...