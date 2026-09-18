Registrador Hernán Penagos defendió la transparencia electoral y advirtió sobre déficit presupuestal
En el Festival de las Ideas, el registrador Hernán Penagos destacó la transparencia y trazabilidad del sistema electoral colombiano.
Registrador Hernán Penagos defendió la transparencia electoral y advirtió sobre déficit presupuestal
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En el marco de la sexta edición del Festival de las Ideas de PRISA Media en Villa de Leyva, el registrador Hernán Penagos compartió sus reflexiones sobre los desafíos de la demcocria, la solidez del sistema electoral colombiano y las urgencias presupuestuales de la Registraduria Nacional.
El registrador enfatizó la importancia de debatir sobre la desinformación y la polarización. Frente a esto, Penagos advirtió que “hoy, no solamente en Colombia, sino la región en general, el planeta, si se quiere, sufre de fenómenos de desinformación que inclusive desestabilizan los estados”.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...