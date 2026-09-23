¿Existe alguna relación entre el fenómeno de El Niño y los temblores? Servicio Geológico explica

En los últimos días, la actividad sísmica en el departamento de Tolima ha generado preocupación entre los habitantes de la región. En La Lucierana de Caracol Radio, Mónica Arcila, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó lo que está ocurriendo en el subsuelo del país y aclaró los mitos que se asocian con las condiciones climáticas.

Lea también: Enjambre sísmico en Chaparral: ¿Pudo ser ocasionado por el fracking? Esto dice el Servicio Geológico

Según el reporte oficial del SGC, desde la madrugada del pasado domingo se inició una secuencia sísmica en la zona de Chaparral. Tolima. La red sismológica nacional ha registrado una cifra significativa: “Llevamos ya más de 200 eventos, 10 de ellos con magnitudes superiores a 4; el mayor ha sido 4.2”.

La directora detalló que estos sismos son superficiales, con profundidades menores a los 30 kilómetros, por lo cual “han sido ampliamente sentidos por las poblaciones más próximas a estos epicentros”.

Una de las hipótesis que maneja la entidad es que esta actividad esté vinculada con el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026. “Después de un sismo grande hay una transferencia de esfuerzos; las rocas y las placas requieren reacomodarse”, señaló Arcila. Añadió que, aunque las zonas parezcan distantes, forman parte del mismo contexto tectónico.

“El sismo del 10 de agosto se originó en una placa tectónica, un bloque de la corteza oceánica que se está metiendo debajo del occidente de Colombia, de Sudamérica. Y la sismicidad que hemos registrado tanto en el Chocó como ahora en el Tolima se está produciendo en la placa superior, o sea, en donde está Colombia, que está encima de la placa que rompió el 10 de agosto”, explicó.

“Si están lo suficientemente cerca, pues van a caer varias o pues, si ya está el espaciamiento entre ellas, pues es lo suficientemente amplio, pues no lo alcanzará a afectar”, agregó.

¿Relación entre el fenómeno de El Niño y los temblores?

La directora del SGC desmintió la creencia de que las sequías, las lluvias consecutivas o el calor extremo asociados al fenómeno de El Niño tengan relación alguna con la ocurrencia de los temblores en el territorio nacional.

“Eso hace parte como de los mitos y en muchas de nuestras regiones se suele asociar que cuando hay calor extremo, pues es porque va a temblar”, señaló.

La experta aclaró que los sismos son “procesos de la dinámica interna del planeta” que ocurren desde la corteza hacia el interior de la Tierra. Mientras que los fenómenos climáticos como El Niño son procesos de la atmósfera, “que es la capa que está por encima, digamos, de la superficie de la Tierra. Entonces no hay ninguna correlación que nos permita hacer esa inferencia y se queda en eso, en historias y en creencias populares”.

Arcila recordó que Colombia se encuentra en una posición geográfica activa, la esquina noroccidental de Sudamérica, donde interactúan varias placas tectónicas, lo que hace que se presenten sismos a diario. Estos movimientos telúricos no se pueden predecir ni evitar.

“Los sismos,no hay forma después de contenerlos, de evitar que sucedan, lo que necesitamos es prepararnos muy bien y prepararnos desde ver cómo logramos reducir nuestras vulnerabilidades, cómo podemos hacer algunas mejoras en nuestras viviendas, en nuestros sitios para buscar que las cosas que puedan caer, que puedan fallar en caso de un movimiento fuerte, no nos lesionen o no pongan en riesgo la vida”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La Luciérnaga:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 09:02 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: