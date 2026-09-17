Abogado explica cómo recuperar 5% del IVA y deducir hasta el 50% de renta al comprar carro eléctrico

Ante el creciente auge en la venta de vehículos eléctricos e híbridos en el país. Juan Esteban Beltrán, abogado especialista en derecho tributario de la firma Cavelier Abogados, detalló los beneficios tributarios vigentes y las precauciones que deben tomar los compradores.

Lea también: Según la DIAN, ¿cada cuánto debe actualizar el RUT? Casos en los que sí es obligatorio

¿Cómo recuperar 5% del IVA?

En La Luciérnaga de Caracol Radio, el experto comentó que uno de los incentivos más atractivos es la devolución del Impuesto sobre las Ventas (IVA). Según explicó, al comprar un vehículo de este tipo, el comprador puede recuperar el impuesto pagado:

“El IVA del 5% que se genera como consecuencia de la compra de este vehículo... tú lo puedes pedir en devolución”.

Para hacerlo efectivo, el usuario debe pagar el impuesto en el concesionario, obtener un certificado ante la Unidad de Planeación de Minero Energética (UPME) y, posteriormente, solicitar el reembolso ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Declaración de renta

Otro gran beneficio radica en la declaración de renta, donde se permite reducir hasta el 50% del valor de adquisición del vehículo. Precisó que las personas naturales enfrentan un tope anual: “Nosotros, las personas naturales, tenemos una limitación y es que anualmente nosotros no podemos llevar deducciones que superen 1340 UVT, que para este año son más o menos 66 millones de pesos”.

En este límite también se incluyen otros conceptos como la medicina prepagada y los dependientes económicos. Para mitigar esta restricción, Beltrán aclaró que la ley permite diferir y “llevar ese 50% del valor del vehículo hasta en 15 años”.

Escuche la entrevista completa en La Luciérnaga:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:53 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: