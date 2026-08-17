Nacional y Once Caldas anuncian partido benéfico por las víctimas de terremoto: Así puede asistir

La solidaridad por las víctimas del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto no se detiene, y el mundo del deporte sigue generando acciones para ayudar a los damnificados. Por ejemplo, en las últimas horas, Mario Alberto Yepes, excapitán de la selección Colombia, anunció un partido benéfico en el Estadio El Campín.

Ahora, Atlético Nacional junto con Once Caldas anunciaron la realización de un partido benéfico para recaudar fondos que serán destinados al apoyo de los damnificados y al proceso de reconstrucción de las viviendas de las familias.

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Así puede asistir al partido benéfico entre Nacional y Once Caldas

El partido se disputará previo a la reanudación de la Liga Colombiana, en la sexta fecha de competencia. El juego benéfico está programado para el próximo miércoles 19 de agosto, a partir de las 7:00 p.m., en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

De acuerdo con el comunicado publicado por Atlético Nacional: “La jornada tendrá como propósito contribuir a la atención de las familias afectadas por el reciente evento sísmico. Los recursos recaudados por concepto de boletería serán destinados a apoyar a las familias damnificadas y contribuir a sus procesos de reconstrucción”.

Los precios de la boletería para el partido se encuentran en un rango entre los 15.000 y los 65.000 pesos, y podrán ser adquiridas a través de la página web tribunaverde.com

Boletería:

Sur norte y gramilla: $15.000

$15.000 Oriental baja: $23.000

$23.000 Oriental alta: $25.000

$25.000 Occidental baja: $40.000

$40.000 Occidental alta: $45.000

$45.000 Platea: $65.000

Igualmente, según el comunicado, los asistentes también podrá llevar sus donaciones al estadio, donde serán reunidas por el Banco de Alimentos ABACO.

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