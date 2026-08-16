Terremoto en Colombia: sube a 185.016 el número de personas afectadas

Imágenes de Pereira, La carbonera, El Cairo y Cartago tras el terremoto de 7,4. Foto: @rico_nicolas_

La emergencia por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, deja hasta ahora 185.016 personas afectadas en 450 municipios de 15 departamentos, según la actualización entregada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, con corte a las 7:30 de la mañana del domingo 16 de agosto. El reporte también contabiliza 120.238 familias afectadas y 510 animales rescatados.

En cuanto a las víctimas, el balance señala 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas y 354 rescatadas. La cifra de personas fallecidas presenta una variación frente al reporte anterior, mientras que continúan los procesos de verificación de los casos reportados por las autoridades locales.

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El impacto sobre las viviendas también aumentó de manera significativa. La UNGRD reporta 127.557 viviendas averiadas y 26.945 destruidas, además de 66 edificios que colapsaron. En infraestructura, hay 285 centros de salud afectados, 2.838 instituciones educativas, 3.782 centros comunitarios, 407 vías y 92 acueductos. También resultaron afectados 44 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

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La entidad explicó que el incremento considerable de algunas cifras está relacionado principalmente con nueva información reportada por la Alcaldía de Pereira. A esto se suma la actualización entregada por Risaralda, que elevó el número de familias afectadas, mientras todavía está pendiente consolidar la cifra definitiva de personas afectadas en ese departamento. Por esta razón, el balance nacional puede continuar cambiando a medida que las autoridades territoriales verifican y consolidan la información.