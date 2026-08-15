Supersolidaria amplía plazos y ordena alivios para afectados por el terremoto

La Superintendencia de la Economía Solidaria expidió la Circular Externa 102, con instrucciones especiales para las organizaciones solidarias que operan en los departamentos afectados por el sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó. La medida busca facilitar la operación de estas entidades mientras se atiende la emergencia.

Uno de los principales cambios es la ampliación de los plazos para entregar información financiera y administrativa. Dependiendo del nivel de supervisión, algunas entidades tendrán hasta octubre o noviembre para presentar determinados reportes correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2026.

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La circular también establece medidas para los usuarios que tengan créditos y hayan resultado afectados por el desastre. Las organizaciones deberán identificar a estos deudores y podrán modificar, de común acuerdo, las condiciones de sus obligaciones para facilitar el pago. Además, durante los primeros seis meses desde el 11 de agosto, ciertos procesos judiciales relacionados con créditos podrán suspenderse si el deudor afectado lo solicita.

Las cooperativas y demás entidades vigiladas también deberán activar sus planes de continuidad y garantizar, en la medida de sus posibilidades, la prestación de servicios a sus asociados. Si necesitan modificar horarios de atención, tendrán que informar a los usuarios y explicar las razones del cambio.

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Las medidas se conocen después de que Fecolfin solicitara al Gobierno alivios financieros y tributarios para el sector cooperativo y sus asociados en las zonas afectadas. Entre sus propuestas estaban refinanciaciones, periodos de gracia, facilidades tributarias y la suspensión temporal de algunos reportes y procedimientos administrativos.

A continuación, la circular completa: