‘Insor Conecta’ el nuevo espacio digital de MinEducación para la población sorda: ¿De qué se trata?

El Instituto Nacional para Sordos, Insor, presentó Insor Conecta, un nuevo micrositio web que busca facilitar el acceso de la población sorda, sus familias y la ciudadanía a información y contenidos de la entidad.

La plataforma reúne en un solo lugar documentos, publicaciones, materiales audiovisuales y diferentes herramientas desarrolladas por el Instituto, con una navegación sencilla y un enfoque de accesibilidad.

El sitio está dirigido también a entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades, medios de comunicación y ciudadanía en general.

El lanzamiento se realizó el pasado 23 de septiembre y la transmisión del evento está disponible en el canal oficial de YouTube del Insor.

Con esta iniciativa, el Instituto busca fortalecer el acceso a información pública de manera accesible, transparente e inclusiva.