‘Insor Conecta’ el nuevo espacio digital de MinEducación para la población sorda: ¿De qué se trata?
El nuevo micrositio web que busca cerrar brechas en esta población.
El Instituto Nacional para Sordos, Insor, presentó Insor Conecta, un nuevo micrositio web que busca facilitar el acceso de la población sorda, sus familias y la ciudadanía a información y contenidos de la entidad.
La plataforma reúne en un solo lugar documentos, publicaciones, materiales audiovisuales y diferentes herramientas desarrolladas por el Instituto, con una navegación sencilla y un enfoque de accesibilidad.
El sitio está dirigido también a entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades, medios de comunicación y ciudadanía en general.
El lanzamiento se realizó el pasado 23 de septiembre y la transmisión del evento está disponible en el canal oficial de YouTube del Insor.
Con esta iniciativa, el Instituto busca fortalecer el acceso a información pública de manera accesible, transparente e inclusiva.