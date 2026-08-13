Otra santandereana fue designada en el ministerio de Vivienda. ¿Quién es?

Bucaramanga

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez nombró a una santandereana para que lo acompañe en un cargo clave dentro de esa cartera. El exalcalde de Bucaramanga confió la Secretaría General del ministerio a Ana María Vargas Sepúlveda.

La funcionaria es abogada, especialista en Contratación Estatal y candidata a Magíster en Administración. Desde el ministerio indican que “su llegada a la entidad fortalece las políticas de vivienda, agua y saneamiento básico”.

La señora Vargas Sepúlveda hizo parte del gabinete del exalcalde Beltrán Martínez en donde actuó como secretaria administrativa. También ocupó ese cargo durante algunos meses luego de la transición por la llegada del actual alcalde, Cristian Portilla.

Otros santandereanos en el ministerio

En la cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio también fue designado como viceministro Reynaldo José D’ Silva Uribe; María del Rosario Torres, exsecretaria de Infraestructura de Bucaramanga es otra de las inmediatas colaboradoras de Beltrán Martínez. En la oficina de protocolo, estará Marcia Villanueva, quien estuvo en esa misma labor en la administración de la capital de Santander.

La nueva viceministra de Agua y Saneamiento Básico es Mónica Paola Saldarriaga Escobar; en las horas posteriores al terremoto del lunes 10 de agosto, el ministro anunció un nuevo subsidio de arriendo para las familias damnificadas.