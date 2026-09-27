Colombia apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial para transformar el turismo

Este 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo, una fecha que este año pone la mirada en el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial sobre esta actividad.

Desde MinComercio Industria y Turismo, el lema para este año es “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, un lema, que, según el ministerio, es un objetivo que busca analizar cómo estas herramientas pueden mejorar la experiencia de los viajeros, fortalecer a las empresas y hacer más sostenibles los destinos.

Por esa razón, el ministerio plantea una agenda enfocada en utilizar los datos y la tecnología para conectar diferentes regiones y fortalecer la oferta turística del país.

¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?

Uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema de información turística que permita conocer mejor el comportamiento de los viajeros y facilitar la promoción de destinos relacionados con la naturaleza, la cultura, la gastronomía, el patrimonio y el turismo comunitario.

La inteligencia artificial también podría ser utilizada por agencias y prestadores turísticos para diseñar itinerarios, identificar las necesidades de los viajeros y llegar a nuevos mercados.

Pero la transformación tecnológica también plantea retos. Según ANATO, solo el 2,9 % del talento de viajes y turismo cuenta actualmente con habilidades relacionadas con inteligencia artificial, por lo que la capacitación hace parte de los desafíos para el sector.

Finalmente, el ministerio reitera que la tecnología puede tener un papel en la protección de los destinos. El uso de datos en tiempo real permitiría, por ejemplo, monitorear la movilidad de los visitantes y apoyar la gestión de recursos como el agua, los residuos y la capacidad de carga de los ecosistemas.