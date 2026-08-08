El santandereano Jaime Andrés Beltrán asumió como nuevo ministro de Vivienda. Así fue su posesión

Jaime Andrés Beltrán Martínez asumió oficialmente como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio del gobierno de Abelardo de la Espriella, luego de participar en el acto de posesión del nuevo gabinete presidencial.

El exalcalde de Bucaramanga llega a una de las carteras consideradas estratégicas para el nuevo Gobierno y lo hace con el compromiso, según sus primeras palabras como ministro, de llevar la gestión del Ministerio a las diferentes regiones del país.

Tras recibir el cargo, Beltrán expresó: “Es un honor servir como ministro de Vivienda de la República de Colombia. Orgulloso de recibir este compromiso por parte del presidente Abelardo de la Espriella. ¡A trabajar en las regiones!”

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La llegada del santandereano al gabinete nacional representa además un nuevo capítulo en su carrera política, que tuvo como principal escenario a Bucaramanga, donde fue elegido concejal y posteriormente alcalde para el periodo 2024-2027.

Jaime Andrés Beltrán es comunicador social graduado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Dirección de Empresas y maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública. Además de su trayectoria política, ha estado vinculado al liderazgo social, empresarial y religioso en la capital santandereana.

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Ahora, desde el Ministerio de Vivienda, uno de sus principales desafíos será materializar la política habitacional del nuevo Gobierno. Antes de asumir, Jaime Beltrán había anticipado que la administración de Abelardo de la Espriella buscaría reemplazar el programa Mi Casa Ya por una nueva estrategia denominada “Casa Milagro”, con cambios en el acceso de los colombianos a vivienda.

Señaló que su gestión estará enfocada en “cada región y territorio de Colombia donde necesitan el apoyo del Gobierno Nacional, para superar las barreras de acceso a vivienda, agua potable y saneamiento básico”. También destacó la importancia de la cartera dentro de la administración de De la Espriella: “Esta es una cartera crucial para el proyecto social del presidente”, afirmó.

Con su posesión, Jaime Andrés Beltrán pasa de dirigir los destinos de la capital de Santander a asumir responsabilidades sobre las políticas de vivienda, agua y desarrollo territorial de todo el país, con la promesa de poner el foco de su gestión en las regiones.

“A trabajar”, fue la frase con la que Beltrán cerró su mensaje tras asumir oficialmente el cargo este viernes 7 de agosto.