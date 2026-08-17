Netanyahu y Jared Kushner se reunieron en Israel para abordar el plan de paz de Trump para Gaza

El emisario de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaron este lunes sobre la posibilidad de que Estados Unidos supervise el desarme del movimiento islamista Hamás, según afirmó un funcionario israelí.

El encuentro se produjo en momentos en que Washington intenta reducir las diferencias entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre la implementación del plan de paz impulsado por Trump.

Kushner se reunió con Netanyahu, de quien es amigo desde hace tiempo, en Jerusalén, un día después de haber mantenido un inusual encuentro con una delegación de Hamás en Egipto, donde el grupo palestino se comprometió públicamente con el plan de paz y con el desarme.

Ambas partes “acordaron que no se llevará a cabo ningún redespliegue o reconstrucción en la Franja de Gaza antes de que Hamás se haya desarmado en Gaza”, declaró a la AFP un funcionario israelí de alto rango.

Además, también “acordaron que la primera etapa hacia la desmilitarización de la franja [de Gaza] consistiría en pedir a Hamás que entregue sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense”, declaró el oficial.

Una hoja de ruta acordada por Hamás el 30 de julio establecía que el desmantelamiento de las armas de Hamás estaría supervisado por la Fuerza Internacional de Estabilización, una estructura en vías de creación destinada a desplegarse en Gaza si la situación se tranquiliza. Está dirigida por el general de división estadounidense Jasper Jeffers.

Hamás se había comprometido a entregar sus armas a un nuevo órgano de gobierno palestino, un acuerdo que suscitó escepticismo por parte de Netanyahu, pero que Trump calificó de avance decisivo.

Un funcionario de la “Junta de la Paz” de Trump, responsable de la aplicación del acuerdo, afirmó que “cada arma recogida será completamente desmantelada para que no pueda volver a utilizarse” y señaló que Israel “mantiene su pleno derecho a la autodefensa”.

“Si Hamás recurre al terrorismo, la violencia o intenta rearmarse, Israel mantendrá su derecho a actuar en consecuencia”, dijo el funcionario.

Entre los miembros de la “Junta de la Paz” que se acompañaron a Kushner en las negociaciones se encuentra el ex primer ministro británico Tony Blair.

Durante su reunión con miembros de Hamás en Egipto, el emisario estadounidense insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que éste no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, indicaron fuentes cercanas a las conversaciones.

Un alto mando de Hamás dijo que el grupo, representado por su nuevo líder Jalil al Hayya, expresó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza.