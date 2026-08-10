Atento HORAS oficiales de cortes de agua en Bogotá del 11 al 13 de agosto de 2026

Es de vital importancia que usted, como habitante responsable de la capital, conozca de primera mano la programación de las suspensiones temporales en el suministro de agua potable programadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Estas intervenciones son necesarias para realizar empates de redes y mantenimientos preventivos que buscan evitar daños mayores en las tuberías de la ciudad. A continuación, le presentamos el cronograma detallado para que usted pueda planificar sus actividades sin contratiempos.

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Corte de agua en BOGOTÁ del martes 11

Durante la jornada del martes 11 de agosto de 2026, diversos sectores experimentarán cortes que, en su mayoría, tendrán una duración de 24 horas. Le solicitamos verificar si su barrio se encuentra en la siguiente lista:

Usaquén : Sectores de Estrella del Norte y Las Orquídeas sufrirán la suspensión desde las 10:00 a. m.

: Sectores de Estrella del Norte y Las Orquídeas sufrirán la suspensión desde las 10:00 a. m. Puente Aranda: El barrio Gorgonzola tendrá un corte de 27 horas iniciando a las 8:00 a. m. por empates de redes.

El barrio Gorgonzola tendrá un corte de 27 horas iniciando a las 8:00 a. m. por empates de redes. Tunjuelito: Sectores como Claret, Samoré y El Tunal Oriental se verán afectados desde las 9:00 a. m.

Sectores como Claret, Samoré y El Tunal Oriental se verán afectados desde las 9:00 a. m. Kennedy : Barrios como Boitá, Catalina y Timiza tendrán cortes desde las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo.

: Barrios como Boitá, Catalina y Timiza tendrán cortes desde las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo. Soacha: En la localidad vecina, el sector de Las Huertas presentará suspensión desde las 10:00 a. m.

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Cortes de agua en BOGOTÁ Miércoles 12 de agosto

Para el miércoles 12 de agosto, la administración distrital ha programado una serie de trabajos correctivos y de cambio de maquinaria en los siguientes puntos.

Usaquén: Los barrios Toberín, Villa Magdala y Las Acacias iniciarán su restricción a las 10:00 a. m.

Los barrios Toberín, Villa Magdala y Las Acacias iniciarán su restricción a las 10:00 a. m. Chapinero: El sector de Cabrera tendrá cortes de 24 horas desde las 10:00 a. m.

El sector de Cabrera tendrá cortes de 24 horas desde las 10:00 a. m. Fontibón y Santa Fe: En Montevideo y La Macarena, los cortes durarán entre 26 y 27 horas iniciando a las 8:00 a. m.

En Montevideo y La Macarena, los cortes durarán entre 26 y 27 horas iniciando a las 8:00 a. m. Ciudad Bolívar y Kennedy: Barrios como Compartir y Patio Bonito II verán afectado el servicio desde las 9:00 a. m. y 10:00 a. m. respectivamente.

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Cortes de agua en BOGOTÁ jueves 13 de agosto

Finalmente, el jueves 13 de agosto se realizarán las últimas obras de la semana para asegurar la estabilidad del sistema hídrico.

Puente Aranda : Barrios como Alquería y Alcalá tendrán cortes desde las 9:00 a. m.

: Barrios como Alquería y Alcalá tendrán cortes desde las 9:00 a. m. Kennedy y Ciudad Bolívar: El sector de Tintal y Santa Viviana iniciará restricciones a las 10:00 a. m.

El sector de Tintal y Santa Viviana iniciará restricciones a las 10:00 a. m. Bosa: Diversos sectores, incluyendo Andalucía Bosa y El Motorista, tendrán suspensiones de 24 horas desde las 10:00 a. m.

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Recomendaciones para su hogar durante los cortes de agua

Usted debe seguir estas directrices de la EAAB para mitigar el impacto de estas obras en su rutina diaria.

Llene su tanque de reserva con anterioridad para contar c on el líquido necesario durante la suspensión.

Si opta por almacenar agua en baldes o recipientes, procure consumirla antes de que transcurran 24 horas.

procure consumirla antes de que transcurran 24 horas. Haga un uso racional del recurso, priorizando siempre la higiene personal y la preparación de alimentos.

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