¿Cómo acceder a 30 millones de pesos siendo una Mipymes?: Requisitos y cómo aplicar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en cooperación con la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca incentivar el alcance comercial de los emprendimientos en crecimiento que se encuentren establecidos en la ciudad y que cuenten con ciertos requisitos para acceder a un impulso que les ayude a incursionar en otros sectores internacionales y así permitir mejores oportunidades de desarrollo para las Mipymes.

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¿Qué son las Mipymes?

Según el Departamento de Planeación Nacional, este término es un conglomerado de micro, pequeñas y medianas empresas, que cumplen una función fundamental dentro de la economía nacional al ser actores estratégicos que fomentan el crecimiento de esta.

Complementariamente, al apoyar el mejoramiento de la economía, son aliados que contribuyen a contrarrestar índices de pobreza y desempleo al consolidar una actividad económica que produce empleo, ingresos y activos para un grupo o sector determinado de personas.

Por ende, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico inició la convocatoria Cupón Internacional I, que otorgará hasta 30 millones a las mipymes seleccionadas, actuando como una línea de financiación o cofinanciación no reembolsable.

¿Cuál es la finalidad de la convocatoria que da 30 millones de pesos a pequeñas empresas?

Esta propuesta está orientada a financiar alternativas tales como recursos destinados al mejoramiento en bienes y servicios, acceder a soluciones óptimas para transformar la manera en que las mipymes producen, venden y crecen dentro de su sector comercial.

También se podrá acceder a mejoras de financiación en equipos en cuanto a modernización y mejora; esto para fortalecer al beneficiario con los suministros necesarios para la exportación del producto o servicio. De igual manera, se destinará esta para la producción de nuevos bienes destinados a mercados internacionales, contando con servicios de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para esta convocatoria?

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico los principales requisitos para acceder a este beneficio son:

Mipymes constituidas legalmente como personas jurídicas.

Estar ubicadas principalmente en Bogotá.

Tener mínimo 24 meses de constitución.

Demostrar potencial exportador mediante órdenes de compra internacionales, exportaciones realizadas durante los últimos dos años.

Cotizaciones internacionales o estándares de calidad internacional.

Evidencias de procesos de alistamiento y tracción comercial, como cartas de intención.

¿Qué otros beneficios aporta la convocatoria Cupón para las Mipymes?

La convocatoria Cupón puede aportar en otros aspectos relacionados como:

Lanzar nuevos productos al mercado con garantía y respaldo tanto técnico como financiero

Optimizar los procesos de producción así como la reducción de costos

Ampliar insumos y crear productos con características de alto valor agregado

Fortalecer estrategias entorno a marketing y a los canales de venta

Invertir en tecnología para potenciar la oferta

Cofinanciación para espacios colaborativos estratégicos y comerciales

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¿Cómo puede postularse a la convocatoria Cupón destinada a las Mipymes?

Deberá dirigirse a la página oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sección ‘Activa tu negocio con Cupón’; allí podrá encontrar las diferentes ofertas de postulación con sus respectivos formularios, en los que podrá participar, teniendo en cuenta la finalidad o necesidad de cada empresa.

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