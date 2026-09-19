Cortes de luz en Bogotá, Soacha y Funza este sábado 19 de septiembre: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá, Soacha y Funza este sábado 19 de septiembre | Alcaldía de Bogotá/ Enel

La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este sábado 19 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que cuatro localidades y algunos barrios de dos municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la suspensión del servicio se genera por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el sábado 19 de septiembre

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la carrera 69 a la carrera 71A entre calle 60 Sur a calle 62 Sur en el barrio Madelena.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la carrera 69 a la carrera 71 entre calle 56 Sur a calle 58 Sur en el barrio Rincón de la Valvanera.

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Localidad de Fontibón

Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 103 a la carrera 105 entre calle 21 a calle 23 en el barrio Brisas Aldea Fontibón.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 18 a la calle 20 entre carrera 67 a carrera 69 en el barrio Granjas de Techo.

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Localidad de Los Mártires

Desde las 3:00 a. m. hasta las 8:00 a. m., de la carrera 13 a la carrera 15 entre calle 6 a calle 8 en el barrio La Estanzuela.

Localidad de Santa Fe

Desde las 3:00 a. m. hasta las 8:00 a. m., de la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 6 a calle 8 en el barrio Santa Inés.

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Municipio de Soacha

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 6 a la carrera 8 entre calle 3 a calle 5 en el barrio San Humberto.

Municipio de Funza

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en la Vereda La Isla.

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