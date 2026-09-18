1.400 uniformados velarán por la seguridad en amor y amistad en Bogotá

Buscando prevenir conflictos, riñas y homicidios, durante la celebración de amor y amistad, el distrito desplegará más de 450 gestores de convivencia, junto a 1.400 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Ejército, acompañados de patrullas antiriñas con especial atención en diez zonas de rumba, 18 centros comerciales, 14 entornos educativos, nueve plazas de mercado y cuatro zonas de alta afluencia de la ciudad.

“Motivos para celebrar, no para lastimar; es la acción distrital preventiva con la que la Secretaría de Seguridad invita a todos los bogotanos a proteger la vida, disfrutar del espacio público y estimular la convivencia pacifica de Bogotá”, aseguró Alejandro Reyes, director de prevención de la Secretaría de Seguridad.

Algunas de las zonas de rumba priorizadas son la Zona T y Distrito Diverso, en Chapinero; Cuadra Alegre, en Kennedy; Subazar, en Suba; La Octava Sur, en Puente Aranda, entre otras, donde se realizará control al final de la rumba, entre las 2:00 y 5:00 a. m., para prevenir riñas y acompañar el cierre seguro de establecimientos.

Esta fecha, junto con el día de la madre, son las celebraciones con mayor pico de comportamientos agresivos y contrarios a la convivencia; precisamente, durante el fin de semana de Amor y Amistad de 2025, los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer atendieron un 39 % más de casos que en la misma fecha del año anterior. Asimismo, las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron un 36%.

En esta misma apuesta de prevención, el sector Mujer cuenta con una alianza permanente con OXXO Colombia, en el marco de la estrategia Redes Seguras, que permite acercar información sobre la Ruta Única de Atención a través de 118 tiendas identificadas con el sello NOXXOtras Seguras en Suba, Teusaquillo, La Candelaria y Chapinero; además, las líneas de emergencia 123 y la Línea Púrpura Distrital: 01 8000 112 137 (o vía WhatsApp al 300 755 1846).