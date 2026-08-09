Cuatro capturados tras riña con disparos en Bosa: uno intentó huir por una terraza

Colombia

Cuatro personas fueron capturadas por la Policía en el barrio Primavera, localidad de Bosa, luego de que uniformados fueran alertados sobre una riña y escucharan varias detonaciones al llegar al sector.

Según informó la Policía, los sospechosos huyeron al notar la presencia de los uniformados. Los patrulleros iniciaron un seguimiento que los llevó hasta una vivienda donde, con autorización previa de una de las propietarias del inmueble, ingresaron para ubicar a uno de los presuntos implicados.

El hombre fue detenido cuando intentaba escapar por la terraza de la vivienda. Durante el procedimiento, los uniformados le encontraron un arma traumática.

Más de 2.000 dosis de estupefacientes

Durante la inspección del inmueble, la Policía también encontró una bolsa que contenía más de 2.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana y base de coca.

La reacción de las patrullas permitió, además, ubicar y capturar a las otras tres personas que inicialmente habían huido del lugar.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, entregó detalles del procedimiento y destacó la reacción de los uniformados frente a la situación reportada en el sector.

Capturados quedaron a disposición de las autoridades

Los cuatro detenidos y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, además, uno de los capturados registra anotaciones por diferentes delitos.

La Policía señaló que el procedimiento se produjo gracias a la reacción oportuna de los uniformados que realizaban labores de vigilancia en la zona.