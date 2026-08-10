Estación de TransMilenio Calle 22 tendrá cierre temporal a partir del 10 de agosto: esta es la razón

La capital del país continúa con las obras. La Alcaldía de Bogotá informó que una de las estaciones de TransMilenio cerrará temporalmente.

En esta ocasión, debido a la construcción del viaducto en la avenida Caracas, la estación de TransMilenio Calle 22, ubicada en la Avenida Caracas entre calle 21 y 22, tendrá cierre temporal nocturno en sus dos vagones, sin embargo, ninguno de sus servicios se verá afectado.

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¿Cómo será el cierre de la estación Calle 22?

El cierre de la estación temporal Calle 22 será a partir del lunes 10 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2026 entre las 11:00 P.M. y las 4:30 A.M.

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De igual manera, se tienen planeados cierres por etapas en uno de los carriles en los dos sentidos de las calzadas exclusivas de Transmilenio, más exactamente entre las calles 19 y 22 sobre la avenida Caradas.

Fechas: A partir del 10 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2026.

Horario: Entre 11:00 P.M. y 4:30 A.M.

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Rutas de la estación Calle 22

El servicio no se verá afectado, ya que las obras serán en horario nocturno.

Rutas hacia el norte y occidente: 3, 5, 8, A61, B13, C15 y D20.

3, 5, 8, A61, B13, C15 y D20. Rutas hacia el sur: 3, 5, 8, H13 (Portal Tunal), H15 (Portal Tunal), H20 (Portal Usme), y F61 (Portal Américas).

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