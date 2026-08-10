Concejal Julián Forero, ‘Fuchi’, resultó herido tras fuerte choque en la vía Girardot-Bogotá

El concejal Julián Forero, conocido como 'Fuchi'' resultó herido en un accidente de tránsito. Foto: Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como ‘Fuchi’, resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido hacia las 2:30 de la tarde de este domingo 9 de agosto en la vía Girardot-Bogotá.

El siniestro se registró a la altura de la primera estación de servicio ubicada en la salida de Girardot. De acuerdo con la información conocida, el cabildante se desplazaba hacia Bogotá en una motocicleta de alto cilindraje junto a su esposa.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la información disponible, Forero habría intentado adelantar a otro vehículo cuando colisionó de frente contra una camioneta que ingresaba a la estación de servicio.

El impacto provocó que los dos ocupantes de la motocicleta fueran lanzados sobre la vía. La esposa del concejal resultó ilesa, mientras que Forero sufrió una fractura en la mano izquierda, a la altura de la muñeca.

El cabildante fue trasladado al servicio de urgencias de la clínica Junical de Girardot, donde permanece bajo observación médica.

El mensaje del concejal tras el accidente

Desde el centro asistencial, Forero Castelblanco se pronunció a través de sus redes sociales y pidió apoyo a sus seguidores para recuperar la motocicleta, que quedó en el lugar donde ocurrió el accidente.

El concejal, quien también es empresario y creador de contenido digital, cumple actualmente su periodo en el Concejo de Bogotá, correspondiente al periodo 2024-2027.

El accidente ocurrió en un corredor de alta movilidad

El tramo de la vía Girardot-Bogotá donde ocurrió el siniestro es uno de los corredores con mayor movimiento de viajeros durante los fines de semana, especialmente entre el centro del país y el Tolima.

Los accesos y salidas de las estaciones de servicio representan puntos en los que los vehículos pueden realizar cambios de trayectoria, por lo que las maniobras de adelantamiento requieren especial precaución.

Por ahora, Forero permanece bajo observación médica mientras se recupera de la lesión sufrida en el accidente.

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