Así fue el traslado de la menor Ana Lucía González, antes de ser hallada sin vida en Ciudad Bolívar

Salen a la luz nuevos videos de cámaras de vigilancia de Ciudad Bolívar, donde se evidencia a José Rojas Lárez en una motocicleta negra, llevando a la menor de 9 años de edad, Ana Lucía González sobre las 10:30 de la mañana; media hora después el hombre se ve pasar en el mismo vehículo, pero sin ella, tras haber cometido el crimen.

Estos videos hacen parte del material probatorio de las autoridades, donde Rojas Járez es señalado de llevar a la niña hasta un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón tras un altercado con la hermana de la víctima, en Mosquera, Cundinamarca, y al día siguiente trasladarla al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia.

ACUSADO SE DECLARÓ INOCENTE

Tras lograrse su captura en la localidad de Los Mártires un día después del hallazgo de la menor en una alcantarilla del barrio Juan José Rendón, un juez de control de garantías le imputó los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas, a los que el sujeto se declaró inocente; sin embargo, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.