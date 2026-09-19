Estación de TransMilenio Marly tendrá cierre temporal de uno de sus vagones: conozca la razón

Estación de TransMilenio Marly tendrá cierre temporal de uno de sus vagones | Empresa Metro de Bogotá/ Alcaldía de Bogotá

Continúan las obras en la capital del país. La Alcaldía de Bogotá informó que una de sus estaciones de TransMilenio va a tener un cierre temporal en uno de sus vagones.

De acuerdo con la empresa Metro de Bogotá, para seguir con el izaje de dovelas que conforman el viaducto en la avenida Caracas, a partir del sábado 19 de septiembre, el vagón norte y la pasarela de la estación temporal de TransMilenio Marly, ubicada en la Avenida Caracas con calle 51, serán cerrados.

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Cierre del vagón 2 de la estación de TransMilenio Marly

De acuerdo con TransMilenio, el cierre iniciará desde el viernes 18 de septiembre a las 10:00 p.m. y se extenderá hasta el lunes 21 del mismo mes a las 4:00 a.m.

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Rutas de la estación Marly

Rutas hacia el norte y occidente: 8, A60, B23 (Portal Norte), B75 (Portal Norte), C15 (Portal Suba) y D24 (Portal 80).

8, A60, B23 (Portal Norte), B75 (Portal Norte), C15 (Portal Suba) y D24 (Portal 80). Rutas hacia el sur: 8, F60 (Portal Américas), J24, K23, H15 (Portal Tunal), y H75 (Portal Usme).

Las rutas D24-J24 y B23-K23 se verán afectadas por el cierre del vagón 2 de la estación temporal Marly y omitirán su parada.

Debido a estos, las rutas 8, A60-F60, C15-H15, Y B75-H75 serán distribuidas en el vagón 1.

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¿Cómo va la obra?

De acuerdo con la página de la Alcaldía de Bogotá, al corte del 31 de agosto de 2026, el avance general de la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al 82,33 %.

Esto sumado al avance general de la obra, permitió que el proyecto alcance los 18 kilómetros de viaducto construido, lo que corresponde a las tres cuartas partes del total de la línea 1 del Metro.

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