El historial delictivo de pareja capturada por asesinato de guarda de seguridad en TransMilenio

Sobre las 9:30 de la mañana de este viernes 18 de septiembre, Cristian Garzón, realizando su trabajo como guarda de seguridad en Transmilenio, intentaba que una pareja no evadiera el pago del pasaje; fue allí cuando el hombre de nacionalidad venezolana lo atacó con arma blanca, causándole las heridas que posteriormente le quitarían la vida en un centro asistencial de Soacha, Cundinamarca.

Pese a que intentaron huir, las autoridades lograron la captura del agresor unas cuadras más adelante, junto a la mujer con la que intentaba ingresar de manera irregular al sistema, quien tiene un largo historial delictivo entre el que se encuentran anotaciones por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico o fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

“Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Garzón, quien fue asesinado mientras cumplía con su trabajo en TransMilenio.Absolutamente nada justifica la violencia. La vida no vale un pasaje. Rechazamos este acto tan atroz y hacemos un llamado a respetar a quienes trabajan por nuestra seguridad.” aseguró María Fernanda Ortiz, secretaria de Seguridad de Bogotá.

Ambas personas se encuentran a la espera de la audiencia de legalización de captura y el hombre podría responder por el delito de homicidio.