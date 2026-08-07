América vs. Atlético Nacional por Liga BetPlay II: Fecha, hora y cómo ver EN VIVO el clásico del FPC

Yeison Guzmán, de América de Cali (izquierda), y Edwin Cardona, de Atlético Nacional (derecha). Fotos: Colprensa y X Nacional.

América y Atlético Nacional se volverán a ver las caras en lo que, para muchos, es el clásico del Fútbol Profesional Colombiano.

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El partido será válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 - II y, aunque muy pronto para afirmarlo, el duelo enfrentará a dos equipos con realidades algo diferentes.

¿Cómo llegan América y Nacional al clásico?

Pues bien, América de Cali llega siendo líder de la tabla con 3 partidos ganados de 3 partidos jugados, el más reciente contra Once Caldas y el más destacado contra Boyacá Chicó, al que goleó 7-0.

De hecho, el liderato de la clasificación lo obtiene gracias a la diferencia de gol, pues Independiente Medellín, que es segundo, también ha ganado los 3 partidos que, hasta el momento, ha disputado.

Por su lado, Nacional solamente ha visto acción en un partido, pues tiene dos partidos pendientes por jugar.

En su debut en el torneo clausura, el equipo paisa inició con pie derecho derrotando a Jaguares en Montería por 3-0.

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Cabe recordar que para el duelo contra la ‘Mechita’, Nacional no podrá contar con su lateral derecho titular, Andrés Román, ya que fue expulsado en el choque contra Jaguares.

¿A qué hora y cuándo es el partido América de Cali vs. Atlético Nacional?

El clásico entre América de Cali y Atlético Nacional tendrá lugar el próximo domingo, 9 de agosto.

El partido se disputará a las 8:15 de la noche, hora local.

¿En dónde se jugará el clásico América vs. Nacional este domingo, 9 de agosto?

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El partido se jugará en el ya conocido estadio Pascual Guerrero, casa del América de Cali.

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