Barcelona golea al Racing de Santander en la Liga Española: así queda la tabla de posiciones (Photo By Javier Borrego/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

El Barcelona goleó 7-2 al Racing de Santander este miércoles en la sexta fecha de LaLiga en el Camp Nou, con un triplete de Raphinha, mientras el Atlético también superó cómodamente 4-0 a Osasuna.

El Barcelona sigue en racha de victorias goleadoras para seguir comandando con holgura la clasificación del campeonato con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

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Barcelona dominó desde el inicio

Joao Cancelo abrió pronto el marcador con un disparo lejano al minuto 8′ en un partido que el Barcelona dominó sin problemas a un recién ascendido al que ahogó con su presión. Raphinha hizo el 2-0 al transformar un penal del que él mismo había sido la víctima en el minuto 25′.

El brasileño volvió a ver el gol al filo del descanso al recibir en el área al minuto 42′ y en la segunda parte de penal (67′) para alcanzar los nueve goles en LaLiga.

El capitán azulgrana lidera la tabla de goleadores ligueros con dos tantos de ventaja sobre su compañero Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

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Racing intentó descontar

Maguette tiró de velocidad para hacer el tanto visitante al minuto 31´ y dar algo de aire a su equipo, pero un tiro de Cancelo desviado por Villalibre a su portería (36′) anuló el tanto racinguista.

A la vuelta del descanso, el portero barcelonista Joan García fue sustituido por Wojciech Szczesny, tras resbalar al ir a por una pelota.

Según Flick, García tuvo “algunos problemas” con la rodilla, pero debería estar listo para el fin de semana.

Un error del meta polaco en un control de balón permitió al marroquí Zabiri robar y marcar a puerta vacía el segundo del Racing en el minuto 65´.

Con el partido más que decidido, Gabriel Jesus se unió a la fiesta con un tiro desde el centro del área en el minuto 79′ y Lamine Yamal, que había fallado un penal, remató una asistencia de Karim Adeyemi (89′) para el 7-2 definitivo.

Así quedo la tabla de posiciones tras la goleada del Barcelona: