Tabla de posiciones de Liga Colombiana: así quedó con la victoria de Nacional en el debut de James / Colprensa

En medio de una semana cargada de fútbol internacional, la DIMAYOR optó por programar partidos pendientes de la Liga Colombiana. Estos compromisos arrancaron el 15 de septiembre con Boyacá Chicó vs Alianza Valledupar y concluirán el 17 de septiembre con Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín.

Boyacá Chicó 1-2 Alianza Valledupar

La jornada de duelos aplazados comenzó con la sufrida victoria por 1-2 del Alianza sobre Chicó en La Independencia de Tunja. Pipe Pardo puso en ventaja a los vallenatos con un lanzamiento desde el punto penal y Déinner Quiñones amplió al 30′, mientras que el descuento boyacense se produjo seis minutos después con anotación de Jhonier Alomia.

Once Caldas 1-0 Deportes Tolima

El día miércoles, la jornada empezó en el Palogrande de Manizales con el apretado triunfo por la mínima diferencia (10) del Once Caldas sobre el Tolima. La única anotación del compromiso se produjo a los 8 minutos con un espectacular taco del goleador Dayro Moreno.

Inter de Bogotá 1-1 Atlético Nacional

Más tarde, el Estadio El Campín fue testigo del debut de James Rodríguez con Atlético Nacional, histórico hecho que se dio en el partido frente al Internacional de Bogotá. El dueño de casa se puso en ventaja con anotación de Diego Duarte, pero antes de terminar el primer tiempo lo igualó Ian Poveda.

El tan esperado ingreso de James David se dio al 59′, cuando le dio paso Juan Rengifo. Y tan solo 3 minutos después de lo anterior, Elías Cabrera consumó la remontada con un espectacular bombazo de media distancia. Posteriormente, al 69′ le invalidaron una insólita anotación al Inter, tras intervención del VAR.

Precisamente, el dueño de casa lo empató al minuto 83 con un remate de media distancia del recién ingresado Papula Garcés. Y cuando parecía que todo terminaba en tablas, en tiempo de reposición (90+9′) llegó la asistencia de James para el tanto de cabeza de Juan Manuel Zapata. Explotaron las más de 27 mil almas que acudieron el Estadio El Campín.

Partidos pendientes de las fechas aplazadas

Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín

Fecha: Jueves 17 de septiembre

Hora: 7 de la noche

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana