🔴Inter de Bogotá vs Nacional EN VIVO por Liga: transmisión y minuto a minuto del debut de James

Bogotanos y antioqueños se enfrentarán en un duelo que tendrá todas las miradas puestas sobre el posible estreno del volante cucuteño.

Inter de Bogotá recibe este miércoles 16 de septiembre a Atlético Nacional en el estadio El Campín, en un compromiso adelantado de la decimotercera fecha de la Liga Colombiana 2026-ll a las 8:20 PM hora colombiana.

El conjunto capitalino llega después de vencer 3-2 a Llaneros y acumula siete partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones.

Le puede interesar: Barcelona golea al Racing de Santander en la Liga Española: así queda la tabla de posiciones

Nacional quiere seguir arriba

Atlético Nacional llega a Bogotá con una racha de cuatro victorias consecutivas en la Liga. El cuadro dirigido por Lucas González suma 15 puntos y viene de derrotar 2-0 a Águilas Doradas, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares.

El posible debut de James

La gran noticia estará en el regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano. El volante fue convocado por primera vez desde su llegada a Nacional y tendrá la posibilidad de disputar sus primeros minutos con la camiseta verdolaga en El Campín. El jugador utilizará el dorsal 23.

Viva la transmisión EN VIVO entre Inter de Bogotá Vs Nacional

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Inter de Bogotá Vs Nacional