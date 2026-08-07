Me dijeron que Millonarios era como Boca o River: Rodrigo Contreras narró su llegada al ‘Embajador’

Rodrigo Contreras, jugador de Millonarios. A su lado, los escudos de River Plate y Boca Juniors. Fotos: EFE y Getty Images.

Este jueves, 6 de agosto, habló el delantero argentino de Millonarios, Rodrigo Contreras, en los micrófonos del VBar, de Caracol Radio, y reveló los detalles de cómo se dio su llegada al equipo capitalino en donde, entre otras cosas, narró las referencias que sus compañeros en La U de Chile le dieron sobre el cuadro ‘Embajador’.

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“No veía mucho este fútbol”

El futbolista tucumano comentó en su intervención que, a pesar de que tenía en el radar uno que otro equipo del balompié ‘tricolor’, la realidad es que “no veía mucho” el fútbol colombiano.

Esto lo llevó a que, cuando fue buscado por Millonarios, buscara referencias del cuadro bogotano dentro de su entorno más próximo: los compañeros de La U de Chile.

“Me dijeron que Millonarios era como Boca o River”

Así, Contreras relató cuál fue la respuesta que obtuvo cuando buscó información del equipo en el que hoy milita y en el que, entre otras cosas, es titular indiscutido por la cuota goleadora que le aporta a la plantilla.

“Cuando me llamó Millonarios consulté con varios compañeros y gente que conoce el fútbol colombiano , y me dijeron que era como Boca o River , entonces cuando se dio la posibilidad, no lo dudé”, reveló el ariete azul.

Tuvo más ofertas del FPC

En el mismo diálogo, contreras comentó que Millonarios no fue el único equipo del FPC que le puso la lupa, pues llegó a tener ofertas de otros clubes, pero decidió quedarse en Chile.

“Había tenido la posibilidad de venir a Independiente Medellín, América de Cali y Junior, pero nunca se pudo dar. Preferí quedarme en La U de Chile para jugar Copa Libertadores y ya conocía la liga. Tenía otras ofertas, pero me decidí por Millonarios y la verdad creo que tomé la decisión correcta, me fue muy bien. Me acoplé rápido y la gente me ha demostrado mucho cariño”.

“Lo de la gente de Millonarios es extraordinario”

Y es que otro aspecto al que hizo referencia, precisamente, fue a la hinchada de Millonarios, de la que destacó su constante acompañamiento sin importar si el cuadro dirigido por Fabián Bustos oficia de visitante o de local.

“Es difícil que un jugador extranjero en tan poco tiempo se haya ganado el cariño como me tocó a mí, siendo ovacionado varias veces. Para mí es un placer y un compromiso muy grande. Siempre trataré de trabajar de la mejor manera, porque uno puede jugar bien o mal, pero siempre dando todo hasta el final, luchando y dejando todo dentro de la cancha”, dijo.

Y agregó: “Lo de la gente es extraordinario, ningún equipo de Colombia siempre juega con cancha llena todos los partidos. El otro día metieron 25 mil personas en un día entre semana, eso habla de lo que es la hinchada de Millonarios”.

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Finalmente, resaltó que esa pasión y acompañamiento de la hinchada es la que ellos, como jugadores, deben “aprovechar al máximo”.

“Creo que el aliento de la gente nos ayuda mucho en momentos del partido en los que la pelota no quiere entrar y ese grito es un plus para nosotros”, concluyó.

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