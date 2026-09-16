Histórica victoria del Benfica frente al AC Milan en Europa League : Jhon Jader Durán fue titular

Benfica venció 2-0 al AC Milán este 16 de septiembre por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, en el estadio San Siro. El delantero colombiano Jhon Jader Durán estuvo la mayoría del encuentro que finalizó en victoria para Las Águilas con los tantos de Lukébakio y Kaminski.

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¿Cómo le fue a Durán?

El delantero perteneciente a el Al-Nassr inició como titular en el plantel de Marco Silva en este inicio de la edición 2026-27 de la Liga Europea.

Benfica abrió el marcador al minuto 16´con un tanto de Dodi Lukébakio desde fuera del área. Durán recibió una amarilla en el minuto 37´ en la victoria parcial 1-0, con la que ambos equipos se fueron al camerino.

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En la segunda mitad, el colombiano participó en la jugada del segundo gol de las águilas a manos de Jakub Kaminski en el minuto 53´. El delantero fingió ir por un balón mientras estaba en posición irregular, mientras que el defensor marroquí El Karouani centraba el balón y daba la asistencia para el atacante polaco. Durán fue sustituido en el minuto 80´ por el griego Vangelis Pavlidis.

Victoria histórica en Italia

Con este triunfo, el Benfica asegura su primera victoria en la historia contra los Rossoneri. Esta es la séptima ocasión en la que se enfrentan, en donde el registro finaliza a favor del Milán con 4 victorias, 2 empates y 1 derrota. Al ser la primera jornada del torneo, el Benfica suma sus primeros 3 puntos en la tabla general, mientras que el club italiano se queda con 0 puntos tras este debut.