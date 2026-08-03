Cerca de 20 personas heridas dejó violento enfrentamiento entre barras del Nacional en Montería

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó que 20 personas resultaron heridas en medio de los enfrentamientos violentos registrados en el estadio Jaraguay de Montería el pasado 2 de agosto, durante el encuentro entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional.

“Hinchas desadaptados con falta de civismo, generaron desordenes y agresiones que terminaron con 20 personas con lesiones leves y un uniformado de nuestra Policía Nacional con una lesión grave en una de sus extremidades. Posteriormente, hacemos una intervención que permitió recuperar la seguridad y la tranquilidad, expulsando del estadio a más de 300 personas que habrían generado y participado en estos hechos. El encuentro futbolístico pudo terminar con total tranquilidad”, expresó el uniformado.

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“Medidas para acceso al estadio se endurecen”: alcalde de Montería

Tras los desmanes registrados en el escenario deportivo, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, hizo varios cuestionamientos y advirtió que las medidas de acceso al Jaraguay serán reforzadas.

“Los hechos, con claridad: el miércoles, en la Comisión Local de Fútbol, se acordó que no se permitiría el ingreso colectivo de barras. Solo asistentes con boleta. Ese acuerdo se incumplió”, indicó.

“En el minuto 30 se generó una riña interna entre hinchas de Nacional en la gradería alta de occidente. Sillas rotas. Intervención de la Policía. Partido suspendido. Se activó el plan de emergencia del estadio. La cancha se habilitó como punto de encuentro y cerca de 2.000 personas salieron de las graderías sin un solo incidente adicional. Los implicados fueron retirados del estadio y acompañados fuera de la ciudad. El partido se reanudó”, agregó.

Finalmente, dijo que “he dado instrucción a la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol: no se permite más el ingreso de este tipo de barras al Jaraguay. Ni organizadas, ni disfrazadas de hinchada. Se endurece el control de acceso y se refuerza la logística del evento”.

Esta es la primera vez que se registran hechos violentos entre hinchas en el estadio Jaraguay de Montería.