Rodrigo Contreras habría definido su futuro en Millonarios: así va la compra de sus derechos

Rodrigo Contreras habló en exclusiva con El VBAR sobre su grato presente en Millonarios, cuadro con el que suma un gol y una asistencia en este segundo semestre de la Liga, y también dio sorpresivos detalles de su situación contractual.

“Contento y feliz. El primer partido no lo merecimos perder, una distracción nos costó el partido ante Bucaramanga. Después creo que hicimos un gran partido contra Junior, fuimos muy inteligentes, porque sabíamos que se debían controlar los primeros minutos y después hacer el partido más físico. Llega el gol al final y ganamos tres puntos importantísimos. Y ya creo que hicimos un gran partido con Pasto, empezamos a agarrar la idea del profe y los refuerzos se acoplaron muy bien. Nos acomodamos en la tabla, porque siempre es bueno arranca con pie derecho”, señaló inicialmente el delantero argentino.

Es preciso recordar que el cuadro albiazul se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones, luego de sumar seis puntos de nueve posibles (dos victorias, una derrota).

Contreras admitió que el grupo de jugadores tiene muy presente la decepción del semestre anterior y por tal motivo “sabemos que tenemos la obliación de competir hasta el final”, lo que sognifica que se debe aspirar al título.

“Estamos en la obligación de hacer un buen papel este segundo semestre, obviamente todavía falta, pero creo que con el correr de los partidos se verá un Millonarios mucho mejor tanto individual como colectivamente. Debemos estar tranquilos, esto recién arranca. Estas dos victorias son positivas para agarrar confianza y ahora se viene un partido difícil en Medellín e iremos por los tres puntos”, comentó.

Así va la compra de los derechos deportivos de Rodrigo Contreras

Uno de los temas que más preocupa al hincha de Millonarios es la continuidad de Rodrigo Contreras, entendiendo que se encuentra a préstamo y su contrato vence en el mes de diciembre. Así pues, para retenerlo, es necesario hacer efectiva la opción de compra que existe.

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Inicialmente advirtió que ha sido difícil estar lejos de su hijo y su familia, dado que se encuentra en Argentina. Es por lo anterior que necesitaba definir su futuro deportivo y por fortuna las conversaciones van encaminada.

“Estamos hablando con el club, porque me dieron la palabra de que harían uso de la opción de compra. Mi representante llega la semana que viene y veremos si eso se da, para también organizar un poco mi vida y ver si puedo traer mi familia para acá, que estén cerca mío. Necesito que el club me dé esa tranquilidad para poder tener una estabilidad a mi familia, que esté cerca mía ya con contrato y la ecuación cambia. La semana que viene esperemos que se pueda agilizar todo y ya organizar lo demás”, señaló.

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Y complementó respecto a las conversaciones con la directiva: “Me junté con el dueño, Gustavo Serpa, y él me dio la palabra de que cerraba el libro de pases con un gran esfuerzo y se hacía cargo de mandar la carta para hacer uso de la opción de compra. Me imagino que no habrá problema y se dará la próxima semana cuando venga mi representante”.