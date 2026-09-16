Gustavo Puerta debuta en la Europa League con Olympiacos, durante la remontada sobre Jagiellonia

Gustavo Puerta sumó minutos con Olympiacos en la remontada sobre Jagiellonia por Europa League / @olympiacosfc

¡Y un día Gustavo Puerta debutó en la Europa League! Este miércoles 16 de septiembre, el volante vallecaucano sumó minutos en la remontada 2-1 del Olympiacos frente al Jagiellonia Białystok polaco, durante la primera fecha del certamen continental.

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Resumen del Olympiacos 2-1 Jagiellonia

Hace seis días que el técnico español Imanol Alguacil tomó las riendas del conjunto ateniense y tras perder en su estreno contra el OFI en la competición helena, sacó el duelo continental disputado contra el representante polaco en el estadio Georgios Karaiskakis.

El Jagiellonia tomó ventaja a los veinte minutos por medio de Kajetan Szmyt, pero el mexicano Armando González empató al borde del descanso.

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Ya en la segunda parte, el colombiano Gustavo Puerta tuvo la oportunidad de ingresar sobre los 76 minutos, ingresando en reemplazo de Chiquinho. La remontada se consumó por intermedio del ucraniano Roman Yaremchuk a los 84′.

Con este 2-1 a favor, el Olympiacos se posiciona en los primeros puestos de la clasificación por Europa League con 3 puntos. En la próxima jornada, pactada para el jueves 15 de octubre tendrá que visitar en el Estadio Vélodrome al Olympique de Marsella.

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