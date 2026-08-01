Tabla de reclasificación de Liga colombiana: lucha por clasificar a Libertadores y Sudamericana

Iniciado el segundo semestre del año en la Liga colombiana, cobra importancia la tabla de reclasificación, mediante la cual se definen dos cupos a Copa Libertadores y los tres que van a la Copa Sudamericana a disputar la ronda previa en 2027.

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¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Vale la pena mencionar que los dos cups directos a la Copa Libertadores del 2027 los tienen los campeones de la Liga, por lo que Junior ya tiene asegurada su participación desde la fase de grupos. El otro serpa el que resulte vencedor del Clausura 2026.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, según el reglamento de Dimayor, los dos equipos con mejor puntaje a lo largo del año calendario avanzarán a la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que los tres siguientes tienen su lugar en la Copa Sudamericana. El restante de la Sudamericana será para el campeón de la Copa Colombia.

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La lucha por los cupos internacionales

La tabla de la reclasificación es clave para aquellos equipos que logren buenos puntajes en ambos semestres y no puedan quedar campeones de ningún torneo.

De momento, Nacional se encuentra como el líder de la tabla anual, seguido por Junior, que fue el que se coronó en el primer semestre, mientras que Tolima estaría ocupando la otra plaza a la fase previa de la Libertadores.

Pos. Club Puntos Competencia 1 Nacional 55 Copa Libertadores (fase previa) 2 Junior 44 Copa Libertadores (fase de grupos) 3 Tolima 40 Copa Libertadores (fase previa) 4 Once Caldas 37 Copa Sudamericana (fase previa) 5 América 37 Copa Sudamericana (fase previa) 6 Santa Fe 35 Copa Sudamericana (fase previa) 7 Pasto 34 - 8 Cali 30 - 9 Medellín 29 - 10 Águilas 29 -

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