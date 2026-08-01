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01 ago 2026 Actualizado 03:07

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Liga Colombiana

Tabla de reclasificación de Liga colombiana: lucha por clasificar a Libertadores y Sudamericana

Repase cómo van los cupos de cara a los torneos internacionales en 2027.

Colprensa

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Iniciado el segundo semestre del año en la Liga colombiana, cobra importancia la tabla de reclasificación, mediante la cual se definen dos cupos a Copa Libertadores y los tres que van a la Copa Sudamericana a disputar la ronda previa en 2027.

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¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Vale la pena mencionar que los dos cups directos a la Copa Libertadores del 2027 los tienen los campeones de la Liga, por lo que Junior ya tiene asegurada su participación desde la fase de grupos. El otro serpa el que resulte vencedor del Clausura 2026.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, según el reglamento de Dimayor, los dos equipos con mejor puntaje a lo largo del año calendario avanzarán a la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que los tres siguientes tienen su lugar en la Copa Sudamericana. El restante de la Sudamericana será para el campeón de la Copa Colombia.

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La lucha por los cupos internacionales

La tabla de la reclasificación es clave para aquellos equipos que logren buenos puntajes en ambos semestres y no puedan quedar campeones de ningún torneo.

De momento, Nacional se encuentra como el líder de la tabla anual, seguido por Junior, que fue el que se coronó en el primer semestre, mientras que Tolima estaría ocupando la otra plaza a la fase previa de la Libertadores.

Pos.ClubPuntosCompetencia
1Nacional55Copa Libertadores (fase previa)
2Junior44Copa Libertadores (fase de grupos)
3Tolima40Copa Libertadores (fase previa)
4Once Caldas37Copa Sudamericana (fase previa)
5América37Copa Sudamericana (fase previa)
6Santa Fe35Copa Sudamericana (fase previa)
7Pasto 34-
8Cali 30-
9Medellín 29-
10Águilas29-

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David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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