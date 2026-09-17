Palmeiras de Jhon Arias a semis de Libertadores; Mineiro de Kevin Castaño a semis de Sudamericana

El Palmeiras de Jhon Arias a semifinales de la Copa Libertadores: dura victoria sobre Liga de Quito. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Noche inolvidable para los colombianos en los torneos internacionales. En la Copa Libertadores, el Palmeiras de Jhon Arias se clasificó a semifinales, luego de vencer en la tanda de penales a Liga de Quito en suelo ecuatoriano; en Copa Sudamericana, el Atlético Minieiro de Kevin Castaño y Mateo Cassierra avanzó también a semis por la misma vía, tras derrotar al Santos de Neymar.

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Jhon Arias comandó la clasificación del Palmeiras

¡Jhon Arias sigue soñando con el título de la Copa Libertadores 2026! Este miércoles 16 de septiembre, el volante colombiano metió a Palmeiras en las semifinales del certamen, luego de igualar a dos tantos (global 2-3) con Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Marlon Freitas adelantó al Palmeiras a los 10 minutos y Luis Segovia igualó para los ecuatorianos a los 15; Vitor Roque volvió a poner en ventaja al Verdão al 73, de penal, pero Michael Estrada apareció dos veces, a los 90 y 90+3, para darle a Liga el triunfo 3-2 y forzar la definición desde los once metros.

La trabajosa victoria de Palmeiras lo metió entre los cuatro mejores del torneo y su próxima cita será en semis contra Fluminense, que el martes avanzó en su llave ante el Platense argentino.

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Kevin Castaño fue figura y Mateo Cassierra entró como revulsivo en el paso a semifinales

La alegría se vivió al tiempo en Copa Sudamericana, certamen que tuvo como clasificado al Atlético Mineiro de Kevin Castaño y Mateo Cassiera a las semifinales del certamen. El triunfo llegó a través de la tanda de penales sobre el Santos de Neymar y Coutinho, quienes no tuvi

El Galo, vigente subcampeón del torneo, logró remontar la derrota 2-0 de la ida este martes en Belo Horizonte, donde ganó 4-2, para llevar la definición a los penales. Allí se agigantó su portero, Gabriel Delfim, que atajó tres remates rivales y se convirtió en el héroe de la clasificación.

Bernard a los treinta segundos de iniciado el partido; Reinier a los 20 y 41 minutos y Tomás Cuello, con el gol clave en los descuentos (90+2′) anotaron para el Mineiro, mientras que Lyanco en contra a los 30 minutos y Gabigol a los 72 descontaron para el equipo de Neymar, ausente por lesión.

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