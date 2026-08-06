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06 ago 2026 Actualizado 02:16

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Liga Colombiana
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América de Cali
43'
1ª parte
EN VIVO Once Caldas vs América en la fecha 3 de la Liga Colombiana: Transmisión y Minuto a Minuto

EN VIVO Once Caldas vs América en la fecha 3 de la Liga Colombiana: Transmisión y Minuto a Minuto

EN VIVO Once Caldas vs América en la fecha 3 de la Liga Colombiana: Transmisión y Minuto a Minuto

🔴 EN VIVO Once Caldas vs América en la fecha 3 de la Liga Colombiana: Transmisión y Minuto a Minuto

El conjunto vallecaucano buscará llevarse su tercera victoria al hilo en el segundo semestre del campeonato.

El Once Caldas recibirá al América de Cali por la tercera jornada de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales este 5 de agosto.

América buscará conseguir el liderato y mantener su invicto, mientras que el Once Caldas quiere seguir sumando puntos y no ver la derrota de local con el propósito de mantener su estadía entre los 8.

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América en el ojo del huracán

En las últimas horas, el conjunto dirigido por David González ha dado de que hablar respecto a que la DIMAYOR tomó la decisión de suspender al jugador Yhorman Hurtado por siete (7) días debido una supuesta infracción al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

En el caso de continuar con la sanción, América de Cali no solamente perdería sus dos partidos jugados por escritorio con un marcador de 3-0, sino que además no podría volver a utilizar a Yhorman Hurtado por lo que resta de la presente temporada. Esto lo dejaría con nulas posibilidades de pelear el liderato del campeonato y pasaría a ser último en la tabla.

¿Cómo llega el Once Caldas?

El Blanco blanco llega a este encuentro con un total de 4 puntos, una victoria 5-1 sobre el Cúcuta deportivo y un empate sobre Independiente Santa Fe con un marcador final de 2-2 en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado 2 de agosto.

Por otra parte, La Mecha viene de una doble victoria al hilo sobre Inter de Bogotá 2-0 y una goleada 7-0 sobre el Boyacá Chicó en el Pascual Guerrero. Dichos clubes son los que abrían demandado en contra del plantel vallecaucano frente a la DIMAYOR.

Siga aquí la TRANSMISIÓN en vivo del partido:

Viva el MINUTO a MINUTO acá:

Hay nuevos mensajes
44´

El arbitro revisa el VAR

Posible tarjeta roja para el Once Caldas

42´

Segunda amarilla para el Once

Jefry Zapata recibe la amonestación tras impedir contraataque de Luis Quiñones

40´

Juego bastante pausado

El arbitro hace detener el juego constantemente tras varias faltas 

38´

Disparo fallido de Guzmán

El delantero se lanza de espaldas al arco y el balón se va por la linea de puerta

35´

Fuera de lugar

Gol anulado por un fuera de lugar de Michael Barrios, quien asiste a Cuesta

34´

Gooooooool de Once Caldas

Juan Cuesta abre el marcador del partido 

31´

Vaya y venga

El balón cambia de dueño constantemente

30´

América recupera

América recupera el balón e inicia opciones peligrosas de juego

29´

Tiro de esquina para el América

Corner para La Mecha que termina en contragolpe para el Once Caldas

27´

Ambos equipos presionan

América empieza a dominar el balón y juega en la mitad del Once Caldas

25´

Tarjeta amarilla

Michael Barrios recibe el cartón amarillo tras fuerte falta sobre Tilman Palacios

25´

Partido interrumpido

Juego pausado tras una fuerte falta de Michael Barrios 

22´

Once Caldas amenaza

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera crean opciones de peligro dentro del área rival

19´

Once Caldas no baja el ritmo

Los locales siguen buscando abrir el marcador

17´

Guzmán se pierde el primero

El ´10´ del América erra la primera opción clara frente al arquero

15´

Primera amonestación del partido

Josen Escobar se lleva la primera tarjeta amarilla del encuentro

13´

Tiro de esquina para el América

Corner para la visita que termina en un saque de puerta para la visita

11´

Los locales intentan desde media distancia

El Once busca el gol con disparos desde el medio campo

La visita busca la salida de juego

La ofensiva del América quiere salir jugando pero no concretan pases en el área rival

Once Caldas amenaza en campo rival

El Blanco Blanco presiona desde los delanteros esperando el error del América

Balón dividido

Ambos equipos intercambian la posesión del balón buscando el primer tanto del encuentro

Inicia el partido

Mueve el balón Once Caldas

Salen los jugadores al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

Nómina inicial del América

11 inicial del Once Caldas

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO entre Once Caldas vs América de Cali

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