EN VIVO Once Caldas vs América en la fecha 3 de la Liga Colombiana: Transmisión y Minuto a Minuto

El conjunto vallecaucano buscará llevarse su tercera victoria al hilo en el segundo semestre del campeonato.

El Once Caldas recibirá al América de Cali por la tercera jornada de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales este 5 de agosto.

América buscará conseguir el liderato y mantener su invicto, mientras que el Once Caldas quiere seguir sumando puntos y no ver la derrota de local con el propósito de mantener su estadía entre los 8.

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América en el ojo del huracán

En las últimas horas, el conjunto dirigido por David González ha dado de que hablar respecto a que la DIMAYOR tomó la decisión de suspender al jugador Yhorman Hurtado por siete (7) días debido una supuesta infracción al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

En el caso de continuar con la sanción, América de Cali no solamente perdería sus dos partidos jugados por escritorio con un marcador de 3-0, sino que además no podría volver a utilizar a Yhorman Hurtado por lo que resta de la presente temporada. Esto lo dejaría con nulas posibilidades de pelear el liderato del campeonato y pasaría a ser último en la tabla.

¿Cómo llega el Once Caldas?

El Blanco blanco llega a este encuentro con un total de 4 puntos, una victoria 5-1 sobre el Cúcuta deportivo y un empate sobre Independiente Santa Fe con un marcador final de 2-2 en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado 2 de agosto.

Por otra parte, La Mecha viene de una doble victoria al hilo sobre Inter de Bogotá 2-0 y una goleada 7-0 sobre el Boyacá Chicó en el Pascual Guerrero. Dichos clubes son los que abrían demandado en contra del plantel vallecaucano frente a la DIMAYOR.

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