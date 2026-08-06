🔴 EN VIVO Once Caldas vs América en la fecha 3 de la Liga Colombiana: Transmisión y Minuto a Minuto
El conjunto vallecaucano buscará llevarse su tercera victoria al hilo en el segundo semestre del campeonato.
El Once Caldas recibirá al América de Cali por la tercera jornada de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales este 5 de agosto.
América buscará conseguir el liderato y mantener su invicto, mientras que el Once Caldas quiere seguir sumando puntos y no ver la derrota de local con el propósito de mantener su estadía entre los 8.
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América en el ojo del huracán
En las últimas horas, el conjunto dirigido por David González ha dado de que hablar respecto a que la DIMAYOR tomó la decisión de suspender al jugador Yhorman Hurtado por siete (7) días debido una supuesta infracción al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.
En el caso de continuar con la sanción, América de Cali no solamente perdería sus dos partidos jugados por escritorio con un marcador de 3-0, sino que además no podría volver a utilizar a Yhorman Hurtado por lo que resta de la presente temporada. Esto lo dejaría con nulas posibilidades de pelear el liderato del campeonato y pasaría a ser último en la tabla.
¿Cómo llega el Once Caldas?
El Blanco blanco llega a este encuentro con un total de 4 puntos, una victoria 5-1 sobre el Cúcuta deportivo y un empate sobre Independiente Santa Fe con un marcador final de 2-2 en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado 2 de agosto.
Por otra parte, La Mecha viene de una doble victoria al hilo sobre Inter de Bogotá 2-0 y una goleada 7-0 sobre el Boyacá Chicó en el Pascual Guerrero. Dichos clubes son los que abrían demandado en contra del plantel vallecaucano frente a la DIMAYOR.
Siga aquí la TRANSMISIÓN en vivo del partido:
Viva el MINUTO a MINUTO acá:
El arbitro revisa el VAR
Posible tarjeta roja para el Once Caldas
Segunda amarilla para el Once
Jefry Zapata recibe la amonestación tras impedir contraataque de Luis Quiñones
Juego bastante pausado
El arbitro hace detener el juego constantemente tras varias faltas
Disparo fallido de Guzmán
El delantero se lanza de espaldas al arco y el balón se va por la linea de puerta
Fuera de lugar
Gol anulado por un fuera de lugar de Michael Barrios, quien asiste a Cuesta
Gooooooool de Once Caldas
Juan Cuesta abre el marcador del partido
Vaya y venga
El balón cambia de dueño constantemente
América recupera
América recupera el balón e inicia opciones peligrosas de juego
Tiro de esquina para el América
Corner para La Mecha que termina en contragolpe para el Once Caldas
Ambos equipos presionan
América empieza a dominar el balón y juega en la mitad del Once Caldas
Tarjeta amarilla
Michael Barrios recibe el cartón amarillo tras fuerte falta sobre Tilman Palacios
Partido interrumpido
Juego pausado tras una fuerte falta de Michael Barrios
Once Caldas amenaza
Los dirigidos por Hernán Darío Herrera crean opciones de peligro dentro del área rival
Once Caldas no baja el ritmo
Los locales siguen buscando abrir el marcador
Guzmán se pierde el primero
El ´10´ del América erra la primera opción clara frente al arquero
Primera amonestación del partido
Josen Escobar se lleva la primera tarjeta amarilla del encuentro
Tiro de esquina para el América
Corner para la visita que termina en un saque de puerta para la visita
Los locales intentan desde media distancia
El Once busca el gol con disparos desde el medio campo
La visita busca la salida de juego
La ofensiva del América quiere salir jugando pero no concretan pases en el área rival
Once Caldas amenaza en campo rival
El Blanco Blanco presiona desde los delanteros esperando el error del América
Balón dividido
Ambos equipos intercambian la posesión del balón buscando el primer tanto del encuentro
Inicia el partido
Mueve el balón Once Caldas
Salen los jugadores al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
Nómina inicial del América
11 inicial del Once Caldas
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO entre Once Caldas vs América de Cali