Gabriela Muñoz responde a denuncia por presunta influencia en la Aerocivil, anuncia acciones legales

La controversia por las presuntas irregularidades denunciadas dentro del Gobierno Nacional sumó un nuevo capítulo. Gabriela Muñoz, creadora de contenido y activista digital cuyo nombre fue mencionado por Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), respondió por primera vez a los señalamientos en su contra, negó haber cometido irregularidades y anunció acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido información falsa para afectar su buen nombre.

En un video publicado en sus redes sociales, Muñoz aseguró que los ataques en su contra no buscan controvertir sus posiciones políticas, sino desacreditarla personalmente.

“No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre. Como siempre ha ocurrido con muchas mujeres que participan en la vida pública recurrieron al machismo más viejo y más cobarde”.

Según la creadora de contenido, durante los últimos días ha sido blanco de publicaciones en las que cuestionan su trayectoria, hacen insinuaciones sobre su vida privada y difunden versiones falsas sobre su familia.

“Decir que una mujer no llega por su mérito sino por su cuerpo. Me llaman dama de compañía, inventan historias sobre mi familia, difaman a mi hermano llamándolo maltratador sin una sola prueba ni denuncia en su contra”.

También rechazó las versiones que la relacionan con supuestas irregularidades dentro de la Aeronáutica Civil y cuestionó las publicaciones sobre presuntos contratos públicos.

“Hablan de contratos públicos sin siquiera entender cómo funciona la contratación estatal, confunden valores mensuales con valores anuales y convierten su ignorancia en un escándalo”.

¿Por qué surgió la polémica?

El nombre de Gabriela Muñoz cobró relevancia luego de las declaraciones de Angie Rodríguez, quien aseguró haber advertido al interior del Gobierno sobre presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de algunas entidades estatales durante su paso por el DAPRE.

En una entrevista con Noticias RCN, Rodríguez afirmó que Muñoz habría tenido influencia dentro de la Aeronáutica Civil.

“No solamente es Juliana Guerrero; es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil”, afirmó la funcionaria.

Al ser consultada sobre el papel que, según ella, habría desempeñado Muñoz, respondió:

“Es el mismo modus operandi”.

Tras esas declaraciones comenzaron a circular versiones según las cuales Muñoz habría recomendado personas cercanas para ocupar cargos dentro de la Aerocivil y habría participado en reuniones de alto nivel pese a desempeñarse como Auxiliar 1 de la entidad.

Hasta el momento, esos señalamientos corresponden a denuncias públicas y no existe una decisión de las autoridades que establezca si hubo actuaciones irregulares o responsabilidades en su contra.

“No me van a callar” dice Gabriela Muñoz

En su pronunciamiento, Muñoz insistió en que los ataques en su contra constituyen un caso de violencia contra la mujer y aseguró que detrás de las publicaciones existe una estrategia para silenciarla.

“Eso no es periodismo, eso no es ser influencer ni control político. Eso se llama violencia contra una mujer. Para esos supuestos hombres es más fácil atacar la dignidad de una mujer que enfrentarse a quienes realmente han saqueado este país”.

Añadió que la campaña en su contra ha trascendido las redes sociales y aseguró haber recibido amenazas.

“¿Qué es lo que buscan? ¿Hacer un matoneo en redes sociales para que termine con mi vida y acabar con mi salud mental? ¿Que me sigan amenazando por redes sociales y por llamadas, como ya lo han hecho, y silenciarme por medio del miedo?”.

Frente a esas afirmaciones, invitó a quienes la señalan a acudir a las autoridades si cuentan con pruebas.

“Si tienen pruebas de lo que dicen, llévenlas a la Fiscalía. Por el contrario, se ven patéticos y demasiado bajos realizando un ataque en mi contra que no tiene fundamento”.

Anuncia acciones legales

La creadora de contenido confirmó que ya inició acciones judiciales contra quienes considera responsables de afectar su reputación.

“Ya inicié las acciones legales por injuria, calumnia y por todas las conductas que correspondan frente a quienes han decidido destruir mi buen nombre con afirmaciones falsas”.

Agregó que las acciones también se extenderán contra quienes reproduzcan esas publicaciones.

“También responderán quienes replican esas mentiras como si las redes sociales fueran un territorio sin ley”.

Críticas por el foco del debate

En la parte final de su intervención, Muñoz cuestionó que la discusión pública se haya concentrado en los señalamientos en su contra y no en otros hechos que, a su juicio, deberían recibir mayor atención.

Como ejemplo, hizo referencia a la captura del padre del senador Alfredo Deluque para cumplir una condena por hechos de corrupción relacionados con contratos de acueducto cuando fue gobernador de La Guajira.

“Eso sí es un hecho grave. Eso sí afecta a miles de colombianos. Eso sí habla de corrupción. ¿Dónde están los videos indignados? ¿Dónde están los supuestos defensores de la moral pública? Porque parece que para algunos es más rentable perseguir a una mujer que exigir responsabilidades a quienes sí fueron condenados por corrupción”.

Además, Muñoz defendió su participación en el debate público y aseguró que no dejará de expresar sus posiciones políticas.

“No soy fanática de ningún político. Soy progresista porque creo en los derechos humanos, en la justicia social y en la democracia. Mis principios no nacieron de un cargo ni de un salario. Nacieron mucho antes… No me van a callar”.

Con este pronunciamiento, Gabriela Muñoz pasó de responder a las acusaciones a anunciar una ofensiva judicial contra quienes la señalan. Entretanto, las denuncias sobre la presunta influencia de particulares en entidades del Estado siguen alimentando el debate político y serán las autoridades competentes las que determinen si existieron o no irregularidades.