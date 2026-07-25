Exgobernador Hernando Deluque, padre de senador Alfredo Deluque, fue capturado por orden de la Corte

El exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia luego de que quedara en firme una condena de siete años de cárcel en su contra por irregularidades en contratación.

Hernando Deluque es padre del senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien estuvo a pocos votos de convertirse en el nuevo presidente del Congreso de la República.

De acuerdo con la decisión que ha quedado en firme, los hechos por los que fue condenado Hernando Deluque se relacionan con irregularidades en contratación cuando ocupó el cargo de gobernador entre el año 2001 y 2003.

Hernando Deluque suscribió en 2001 un contrato entre la gobernación y la Unión Temporal CV-IGG Ltda por 2.100 millones de pesos para obras de mejoramiento del acueducto y alcantarillado de Riohacha.

De este contrato se giró un anticipo por más de 1.059 millones de pesos pero la obra nunca se terminó. Poco tiempo después del desembolso se suspendieron los trabajos porque el contrato no tenía ni licencia ambiental, la alcaldía de Riohacha ni siquiera había hecho entrega de los terrenos destinados y tampoco hubo consulta previa con las comunidades indígenas.

“Con pleno conocimiento de las probables consecuencias, se arriesgó la celebración del contrato, el giro del anticipo y la suscripción del acta de inicio sin licencia ambiental y sin consulta previa con las formalidades señaladas en la ley, lo que derivó en la inmediata suspensión de la ejecución del contrato y la posterior pérdida de los dineros públicos invertidos” se lee en la decisión que dejó en firme la condena de Deluque.

El exgobernador fue sentenciado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El fallo quedó en firme luego de que fueran rechazados los recursos legales que interpuso Deluque, el último de ellos uno de casación que resultó improcedente.