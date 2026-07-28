¿Cuánto gana un recién graduado en Colombia? Estas carreras tienen los mejores salarios iniciales

Elegir una carrera profesional no solo implica pensar en la vocación o en las oportunidades laborales. Para muchos estudiantes y sus familias, el salario que puede recibir un recién graduado en Colombia también es un factor determinante al momento de escoger qué estudiar.

Los datos más recientes del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación permiten conocer cómo les va a los profesionales durante su primer año en el mercado laboral y cuáles son las áreas de conocimiento que registran los ingresos más altos.

El análisis corresponde a profesionales que se graduaron en 2022 y comenzaron a trabajar en 2023. Al tratarse de un seguimiento de los egresados, estos son los datos más recientes disponibles en el informe citado.

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¿Cómo se mide el salario de los recién graduados?

El OLE utiliza el indicador de Ingreso por Base de Cotización (IBC), que permite establecer cuánto reportaron como ingreso los recién graduados que ingresaron al mercado laboral y realizaron aportes al sistema de seguridad social.

Para realizar la clasificación, los programas universitarios fueron agrupados en diferentes áreas de conocimiento de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).

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Entre ellas se encuentran las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), salud, ingeniería, administración, derecho, ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, educación, artes, humanidades, servicios y áreas agropecuarias.

Es importante aclarar que las cifras corresponden únicamente a carreras profesionales y no incluyen programas técnicos, tecnológicos ni estudios de posgrado.

Carreras TIC lideran los salarios de recién graduados

Entre las áreas analizadas, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aparecen como una de las opciones con mejores perspectivas salariales para quienes están comenzando su trayectoria profesional.

El 65,6 % de los egresados de estas carreras registra ingresos superiores a 2,5 salarios mínimos, mientras que el 34 % supera los cuatro salarios mínimos.

En contraste, apenas el 13 % de los profesionales del área se encuentra entre uno y 1,5 salarios mínimos, lo que demuestra una menor concentración de trabajadores en los rangos salariales más bajos.

Este comportamiento está relacionado con la creciente demanda de perfiles vinculados con tecnología, programación y otras áreas digitales.

¿Cuánto ganan los recién graduados de carreras de salud?

Las carreras relacionadas con salud y bienestar también aparecen entre las áreas con mejores ingresos iniciales, aunque por debajo de las TIC.

Según los datos del OLE, alrededor del 55 % de los recién graduados de este campo recibe más de 2,5 salarios mínimos durante su primer año laboral.

Además, cerca de una quinta parte supera los cuatro salarios mínimos.

Sin embargo, esta categoría reúne profesiones con comportamientos salariales diferentes, entre ellas medicina, odontología, psicología, enfermería y fisioterapia. Por esta razón, no se debe interpretar que todos los profesionales de salud reciben el mismo ingreso.

¿Qué carreras tienen los salarios más bajos?

Los datos también evidencian diferencias importantes entre las áreas de conocimiento. Mientras TIC concentra una mayor proporción de profesionales en los rangos salariales altos, otras áreas presentan una participación más significativa en los niveles inferiores.

En salud, por ejemplo, el 21,2 % de los recién graduados recibe hasta 1,5 salarios mínimos en su primer año, una cifra que evidencia las diferencias existentes incluso dentro de sectores considerados tradicionalmente como de alta empleabilidad.

Por ello, el salario inicial no depende exclusivamente del título obtenido. También pueden influir factores como la profesión específica, experiencia, ciudad, sector económico, tipo de empleador y condiciones del mercado laboral.

¿Qué revelan estos datos sobre estudiar una carrera en Colombia?

El informe del OLE muestra que las carreras relacionadas con tecnología y TIC tienen una ventaja salarial entre los recién graduados, mientras que salud mantiene una posición favorable, aunque con diferencias importantes entre profesiones.

Estas cifras pueden servir como referencia para estudiantes que están definiendo su futuro académico, pero no necesariamente determinan cuánto ganará una persona durante toda su vida laboral.

Los ingresos pueden cambiar con la experiencia, la especialización, los estudios de posgrado, el sector en el que se trabaje y las condiciones particulares de cada profesión.