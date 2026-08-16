Víctimas del terremoto en Colombia ascienden a 289, según confirmó presidente De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella entregó este domingo, desde Buenaventura, el reporte situacional número 30 sobre el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Según el balance, hasta el momento hay 120.328 familias afectadas, 186.016 personas afectadas, 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. El mandatario señaló que la prioridad sigue siendo la búsqueda de los desaparecidos, “porque lo más importante aquí es salvar vidas”.

En materia de infraestructura, el reporte da cuenta de 26.945 viviendas destruidas, 127.557 viviendas averiadas y 66 edificios colapsados. La emergencia también golpeó al sector educativo, con 2.838 centros educativos averiados; el presidente adelantó que las clases se retomarán de manera virtual mientras se resuelve esa situación. Además, se reportan 3.771 centros comunitarios y 285 centros de salud afectados.

De la Espriella se refirió puntualmente a la atención en salud para Buenaventura, pues dijo que el Gobierno ha enviado más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, y que a través del Instituto Nacional de Salud se coordinó el traslado de médicos cirujanos desde Bogotá para apoyar al Hospital Luis Ablanque.

También anunció que se está coordinando el traslado de pacientes de alta complejidad hacia otros departamentos, y que a través de la Defensa Civil y la OPS se instalaron carpas de apoyo hospitalario, con 24 camas adicionales por las afectaciones en los hospitales Luis Ablanque y Santa Sofía.

El mandatario destacó además la reactivación, desde el 14 de agosto, de la operación del buque hospital Bencos Biohall, y aseguró que el Gobierno se compromete a fortalecer la gobernanza y la viabilidad financiera del Hospital Luis Ablanque, actualmente intervenido.

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Anunció también que dio instrucciones a la ministra de Salud para disponer los recursos necesarios y fortalecer los equipos básicos de salud en la región.

De la Espriella aprovechó el balance para hacer un anuncio de más largo aliento para Buenaventura: dijo que el Gobierno buscará resolver, a través del Ministerio de Vivienda, el histórico problema del acueducto de la ciudad, y prometió recuperar la seguridad y el sistema de salud de la región. “Buenaventura no será más la tierra del olvido”,