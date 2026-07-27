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27 jul 2026 Actualizado 17:03

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Política

MinInterior designado habló con Angie Rodríguez: “Ella nos confirmó que ha sido amenazada”

Angie Rodríguez y Rodrigo Lara. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Angie Rodríguez y Rodrigo Lara. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Angie Rodríguez y Rodrigo Lara. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, sostuvo una conversación con la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, luego de que el presidente Petro la declarara insubsistente.

“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, dijo Lara.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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