MinInterior designado habló con Angie Rodríguez: “Ella nos confirmó que ha sido amenazada”

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, sostuvo una conversación con la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, luego de que el presidente Petro la declarara insubsistente.

“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, dijo Lara.

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