Corte Suprema legalizó captura del exgobernador Hernando Deluque tras ser condenado por corrupción

La Sala de Primera Instancia legalizó la captura del exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque Freyle, tras su entrega el Riohacha (La Guajira) en la noche del 24 de julio.

La orden de captura en contra del exgobernador Deluque fue proferida el pasado 22 de julio después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la sentencia a 7 años de prisión contra el exmandatario.

Lo anterior, tras ser hallado culpable de firmar un contrato por 2.100 millones de pesos sin el lleno de requisitos legales, para obras del acueducto y alcantarillado de Riohacha. Las obras nunca se hicieron y se giró un anticipo de más de 1.050 millones de pesos.

Según el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas “se verifica que a HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE se le comunicaron sus derechos como persona capturada y se respetaron sus garantías fundamentales, en tanto confirmó que se le trató con decoro y elevado profesionalismo”.

En criterio de la Corte Suprema de Justicia, no se observó ningún procedimiento vulneratorio de los derechos fundamentales en la captura de Hernando Deluque, que se produjo en las instalaciones de la SIJÍN, a donde se desplazaron los agentes del CTI, tras su entrega en esa locación policial.

La Corte Suprema de Justicia libró boleta de encarcelamiento para que se disponga el sitio de reclusión para que Hernando Deluque cumpla la pena dispuesta por la Sala de Primera Instancia.