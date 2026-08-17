Cali recibió rescatistas internacionales: ya son más de 247 animales afectados y 169 rescatados

Colombia

Las primeras 72 horas después de un terremoto son cruciales para iniciar las labores de rescate, porque dan comienzo a las operaciones realizadas por las entidades estatales del para poder localizar sobrevivientes de los escombros, además de que las diferentes organizaciones puedan implementar sus equipos de rescate y con ayuda tecnológica puedan evaluar las zonas afectadas.

La presencia de rescatistas internacionales refuerza la capacidad de continuar las operaciones en las zonas afectadas por el terremoto, y aumentan las posibilidades de encontrar animales con vida.

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Ayuda internacional, estatal y local

Todos los equipos de rescate trabajan de la mano con las autoridades locales y organismos especializados de la gestión del riesgo, ya que la prioridad es encontrar animales con vida y es por esto que los profesionales adelantan labores de rescate a través de tramperas, tanto en zonas superficiales como en zonas de alto riesgo:

Desde Brasil se sumó el Grupo de Rescate Animal, Belo Horizonte para trabajar en conjunto con el grupo especializado del AMVA, la CARV equipos de rescate internacional y nacional continúan labores de rescate para los animales afectados por el terremoto.

para trabajar en conjunto con el grupo especializado del AMVA, la CARV equipos de rescate internacional y nacional afectados por el terremoto. Del mismo modo la tienda GUAU de perros ayudó a la Fundación Petlovers con la donación de 12 perros , entregó 1,4 toneladas de alimento en Barranquilla. Además destinó el 80% de las donaciones recibidas a las fundaciones afectadas en los territorios afectados por el terremoto y el 20% fue enviado a albergues locales.

de perros ayudó a la Fundación Petlovers con la , entregó en Barranquilla. Además destinó el de las donaciones recibidas a las fundaciones afectadas en los territorios afectados por el terremoto y el fue enviado a albergues locales. Además el grupo especializado de rescate del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) , especializados en gestión del riesgo, se encuentra evaluando la situación de las áreas afectadas por el terremoto mediante el uso de drones, equipos técnicos y sistemas de mapeo , y así brindar información sobre las zonas damnificadas e identificar posibles sobrevivientes y animales que necesiten ayuda .

, especializados en gestión del riesgo, se encuentra evaluando la situación de las áreas afectadas por el terremoto mediante el , y así brindar información sobre las zonas damnificadas e . Por su parte el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del área metropolitana (CARV), rescató 5 perros y 3 gatos en estado de desnutrición y 3 fueron encontrados sin vida. Asimismo el equipo ofrece una valoración con rayos X o con especialistas: oncólogos, oftalmólogos o veterinarios para atender las necesidades de los animales rescatados.

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Animales en el terremoto y los incendios forestales

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y autora de la Ley de Rescate Animal compartió su preocupación por los animales afectados por el terremoto y pide intervención del Gobierno Nacional para atender la emergencia, porque desconoce cuáles son los equipos especializados y ayudas destinadas para atender ambas emergencias.

Según las cifras oficiales de la unidad de gestión de riesgo van más de 247 animales registrados como afectados y alrededor de 169 han sido rescatados. La senadora recordó a la ciudadanía que los animales también son víctimas de estas emergencias, no solo por el terremoto, sino también por los recientes incendios registrados que están afectando varias regiones del país.

“En los terremotos todavía hay animales atrapados, animales abandonados en varios puntos de albergue, que no han encontrado sus familias, animales heridos, que no han comido, que no han bebido agua en varios días, así que por ellos estamos trabajando muy duro también estos días”, así lo contó Esmeralda Hernandéz.

Toda la movilización que se ha dado para el rescate animal ha sido con la ayuda de la ciudadanía y las organizaciones de animales que están en las distintas regiones del país. La campaña de la senadora a través de las redes sociales recolectó más de 10 toneladas de ayuda para los animales víctimas del terremoto y seguirá en las principales actividades de la emergencia: la recolección de alimentos y la búsqueda de animales perdidos.

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Llamado a la solidaridad por los incendios forestales

Esmeralda Hernández hizo un llamado a la ciudadanía y al Gobierno Nacional para que fortalezca los organismos de rescate y de apoyo para poder atender estas emergencias.

“Todo el mundo se enfoca en perros y gatos, pero los silvestres que son una cantidad, miren hay zarigüellas, hay una cantidad de aves, una cantidad de pequeños mamíferos, roedores, incluso anfibios que están siendo devastados, es decir, hay especies endémicas de las regiones que están acabándose porque los incendios arrasan con todo lo que hay en la zona”.