Aeronáutica Civil impone millonaria multa a American Airlines por incumplir pago de comisiones

Transporte

La Aeronáutica Civil muntó a American Airlines Sucursal Colombia con una multa de $65,3 millones, luego de determinar que la aerolínea incumplió la obligación de pagar las comisiones que, por ley, reciben las agencias de viajes por cada tiquete internacional que venden en Colombia. La decisión quedó consignada en la Resolución 02124 del 3 de julio de 2026, con la que la autoridad aeronáutica puso fin a una investigación iniciada hace más de dos años.

El caso comenzó en 2023, cuando la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) denunció que American Airlines estaba dejando de reconocer esas comisiones en algunos tiquetes vendidos por agencias colombianas cuando el vuelo tenía origen en Estados Unidos o Canadá. Según la aerolínea, ese tipo de operaciones no generaba la obligación de hacer el pago.

Sin embargo, tras analizar el caso, la Aeronáutica Civil concluyó que esa interpretación no correspondía a lo establecido en la norma. La autoridad precisó que la obligación de reconocer la comisión no depende del país desde donde despega el avión, sino del lugar donde se realiza la venta del tiquete. En otras palabras, si una agencia de viajes comercializa el pasaje en Colombia, la comisión debe pagarse, sin importar si el viaje comienza en Nueva York, Toronto o cualquier otro destino internacional.

La investigación que terminó en sanción

La investigación tomó como referencia el caso de la agencia de viajes Best Travel, que reclamó el pago de una comisión por un tiquete internacional vendido en Colombia. Aunque el valor en discusión era de apenas $27.095, ese caso terminó convirtiéndose en la base para que la Aeronáutica Civil definiera cómo debía aplicarse la norma para todas las aerolíneas que comercializan tiquetes internacionales en el país.

Durante el proceso, American Airlines defendió su posición y solicitó el archivo de la investigación al considerar que no había cometido ninguna infracción y que el procedimiento adelantado por la autoridad presentaba irregularidades. Sin embargo, la Aeronáutica Civil desestimó esos argumentos y concluyó que la empresa incumplió la obligación de reconocer las comisiones a las agencias de viajes, razón por la que impuso la multa de $65,3 millones.

La aerolínea aún podrá presentar los recursos administrativos contemplados en la ley para intentar revertir la decisión.

Lo que conoció Caracol Radio y el precedente que deja la decisión

Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a Caracol Radio que el origen de la controversia estuvo en la decisión de American Airlines de no reconocer la comisión del 1 % prevista en la reglamentación para algunos tiquetes internacionales. La compañía interpretaba que ese pago solo era obligatorio cuando el vuelo tenía origen en Colombia, criterio que finalmente fue rechazado por la Aeronáutica Civil.

Con esta resolución, la autoridad dejó clara la declaración oficial de la norma: las comisiones deben pagarse siempre que el tiquete sea vendido en Colombia, sin importar el país desde donde inicie el vuelo. Esto significa que las agencias de viajes tienen derecho a recibir ese reconocimiento económico cuando comercializan pasajes internacionales en el país, incluso si el itinerario comienza en Estados Unidos, Canadá o cualquier otro destino.

Más allá de la multa, la decisión fija un precedente para el sector turístico y para la relación entre aerolíneas y agencias de viajes, ya que servirá como referencia para casos similares. Para Anato, que impulsó la denuncia desde 2023, el pronunciamiento respalda la correcta aplicación de las reglas que regulan la comercialización de tiquetes internacionales en Colombia.