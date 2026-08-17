Colombia Te Busca y Rastrear Huellas: plataformas colombianas para registrar afectados del terremoto

Colombia

En medio de la incertidumbre causada por el terremoto que sacudió al país el 10 de agosto del 2026, el número de damnificados sigue en aumento y miles de personas preocupadas por sus familiares, amigos o mascotas no obtienen una respuesta alentadora por parte de las entidades estatales.

Frente a esta situación, la ciudadanía ha respondido con solidaridad. Aportando de distintas maneras: donaciones de alimentos, recursos económicos, provisión de medicinas y elementos de higiene, donaciones de sangre y también apoyo voluntario en los puntos de acopio en las distintas ciudades o en las zonas afectadas por el terremoto.

Pero la ayuda no solo queda aquí. En redes sociales han empezado a circular imágenes sobre dos portales digitales que registran casos de personas o animales desaparecidos después del terremoto.

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Colombia Te Busca

El sitio es una iniciativa voluntaria, sin ánimo de lucro y creada por la ciudadanía para registrar, consultar y difundir información sobre las personas desaparecidas o incomunicadas tras el sismo y también permite cambiar el estado del reporte cuando la persona aparece a salvo.

La plataforma registra los casos, cuando se comparten los datos básicos, una foto y la última ubicación conocida de una persona no localizada. Esto con el fin de poder buscar entre los reportes activos y compartir fichas o afiches fácilmente por WhatsApp y redes sociales.

Para consultar casos activos o registrar un reporte, puede ingresar al portal https://colombiatebusca.com/, hasta el día de hoy llevan el seguimiento de 4,297 personas por localizar y 1,150 localizadas.

Portales digitales para animales

Cuando ocurre una situación de esta magnitud no solo las personas quedan expuestas, las mascotas quedan desprotegidas y huyen sin rumbo.

Gracias al trabajo solidario de la ciudadanía diferentes portales han sido de gran ayuda para poder registrar mascotas desaparecidas tras el terremoto:

Rastrea Huellas: es una aplicación digital colaborativa donde ciudadanos, albergues y rescatistas pueden subir fotos, datos de contacto o la ubicación en la que se perdió a la mascota. Dentro de sus registros, tiene 31 casos de animales perdidos, 9 encontrados y 1 en estado de refugio .

pueden subir fotos, datos de contacto o la ubicación en la que se perdió a la mascota. Dentro de sus registros, tiene . Rudel Pet: permite llevar el registro de mascotas, siempre y cuando tengan dijes o collares de la marca para conocer la ubicación exacta en caso de que el animal se extravíe.

para conocer la ubicación exacta en caso de que el animal se extravíe. Misión Pet: marca colombiana que diseña y vende accesorios de seguridad y aventura para las mascotas, que tras el sismo creó un portal digital que permite registrar los casos de mascotas desaparecidas. No es necesario tener una placa para realizar el registro. A la fecha llevan 81 registros de animales perdidos y 27 encontrados.

Sin embargo se recuerda a la ciudadanía, que estos portales no reemplazan los canales oficiales o los registros de las organizaciones nacionales y de rescate. Por lo que puede llevar su registro a las autoridades encargadas:

Línea de emergencia: 123

Policía Nacional: 112

Cruz Roja Colombiana: 132

Defensa Civil: 144

Bomberos: 119

Aquí puede encontrar más información: Dónde reportar, refugiar y donar para las mascotas afectadas por el terremoto