Proyecto que prohibiría el uso de perros en vigilancia y seguridad privada exime a los de rescate
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, radicó el 2 de marzo un proyecto que prohibiría el uso de perros en vigilancia y seguridad privada
Colombia
Tras la emergencia del terremoto del 10 de agosto en Chocó, Colombia, los perros de búsqueda y rescate han sido usados en las labores de emergencia para seguir buscando sobrevivientes del terremoto.
La senadora Esmeralda Hernández radicó el 2 de marzo un proyecto que prohibiría el uso de perros en vigilancia y seguridad privada; sin embargo, la ley haría excepción por los perros que contribuyen en las actividades de búsqueda y rescate.
“El proyecto solamente contempla la prohibición del uso de animales para seguridad y vigilancia de empresas privadas, pero los animales utilizados para búsqueda y rescate, o que trabajan en el caso de la fuerza pública, ejército y demás, no están incluidos”, comentó la senadora.
De este modo se destaca la importancia de los perros rescatistas en el marco de atención de emergencias o del conflicto armado; sin embargo, se está buscando la manera de poder transitar el servicio hacia otras formas tecnológicas que puedan reemplazarlos en un futuro.
Le puede interesar: Pastores belgas y labradores: los perros que buscan víctimas entre los escombros