Proyecto que prohibiría el uso de perros en vigilancia y seguridad privada exime a los de rescate

Perros en los servicios de rescate estarían eximidos de sus labores en el proyecto radicado por la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico

Colombia

Tras la emergencia del terremoto del 10 de agosto en Chocó, Colombia, los perros de búsqueda y rescate han sido usados en las labores de emergencia para seguir buscando sobrevivientes del terremoto.

La senadora Esmeralda Hernández radicó el 2 de marzo un proyecto que prohibiría el uso de perros en vigilancia y seguridad privada; sin embargo, la ley haría excepción por los perros que contribuyen en las actividades de búsqueda y rescate.

“El proyecto solamente contempla la prohibición del uso de animales para seguridad y vigilancia de empresas privadas, pero los animales utilizados para búsqueda y rescate, o que trabajan en el caso de la fuerza pública, ejército y demás, no están incluidos”, comentó la senadora.

De este modo se destaca la importancia de los perros rescatistas en el marco de atención de emergencias o del conflicto armado; sin embargo, se está buscando la manera de poder transitar el servicio hacia otras formas tecnológicas que puedan reemplazarlos en un futuro.

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