UNP desmiente a Rodrigo Lara sobre supuesta manipulación de esquemas de seguridad: falta a la verdad

La Unidad Nacional de Protección aseguró que son falsos los señalamientos del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, sobre los esquemas de seguridad de la entidad, ante lo denunciado por Angie Rodríguez.

Y es que luego de una llamada que entabló con Angie Rodríguez, en medio de sus denuncias por un presunto intento de desvío de recursos de la Mojana para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el ministro Lara aseguró que “los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez”.

Ante esto, la UNP señaló que la afirmación del ministro delegado “falta a la verdad”, porque la asignación, modificación o finalización de las medidas de protección, no depende de instrucciones partidistas ni de la voluntad discrecional de su director, sino que se fundamenta en evaluaciones técnicas del nivel de riesgo, realizado por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas.

“La afirmación del Ministro delegado falta a la verdad y demuestra un aparente desconocimiento de las normas que rigen y regulan la protección de ciudadanos y colectivos en Colombia”.

Además, exaltó que la UNP no actúa como un “instrumento político”, sino que actúa apegada a las normas y cumpliendo con las normas que rigen y regulan la protección de ciudadanos y colectivos en Colombia.