El desastre de la Aerocivil: Contraloría rechaza sus estados financieros y revela pésima gestión

Todo parece indicar que la Aeronáutica Civil, que cumple ocho meses sin un director en propiedad, llegará al final del gobierno Petro en medio de turbulencias. A las denuncias por irregularidades y a las renuncias por supuestas presiones internas para direccionar contratos se suma un demoledor informe de auditoría de la Contraloría General de la República, revelado hoy por la Unidad Investigativa de Caracol Radio.

El organismo de control reprobó los estados financieros de la autoridad aérea correspondientes al 2025 y señaló la falta de claridad contable sobre más de 396.000 millones de pesos. Además, concluyó que la entidad adolece de un control interno ineficiente, así como de malos manejos contractuales y desembolsos que podrían ser juzgados como delitos.

En el documento de 510 páginas, en poder de Caracol Radio, la Contraloría afirma que los reportes de la Aerocivil no son confiables, por lo que su calificación contable pasó de tener salvedades en 2024 a ser negativa el año pasado.

Además de fallas en la ejecución presupuestal, que evidenció inconsistencias por 170.242 millones de pesos, se encontraron debilidades en la planeación contractual, como plazos poco realistas y estudios y diseños incompletos.

De acuerdo con la auditoría, varios de los millonarios negocios firmados por el equipo del director (e) Luis Alfonso Martínez Chimenty se suspendieron o resultaron más caros que lo planeado porque quedaron mal estructurados desde el comienzo.

“Los estados financieros de la U. A. E. de Aeronáutica Civil-AEROCIVIL no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera a 31 de diciembre de 2025, así como sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por lo tanto, la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros es negativa”, sentencia la Contraloría.

La opinión de la Contraloría General sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Aerocivil es negativa, dice el informe de auditoría. Ampliar La opinión de la Contraloría General sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Aerocivil es negativa, dice el informe de auditoría. Cerrar

Y no parece hacer intención de cambiar el rumbo, pues no se está cumpliendo el Plan de Mejoramiento con el que debían corregirse las fallas de años anteriores.

Los radares contratados en 2023 para mejorar la seguridad aérea no han sido entregados en su totalidad

Uno de los hallazgos más graves del informe retrata la realidad del contrato de 2023 mediante el cual se adquirió la instalación y puesta en funcionamiento de siete radares para mejorar la seguridad aérea, a un costo de 332.000 millones de pesos. El plazo de entrega era diciembre de 2025.

La Contraloría encontró “incumplimientos por parte del contratista (Unión Temporal Radcol), sin que se evidencien acciones oportunas, eficaces y proporcionales (de la Aerocivil) para corregir las desorientaciones detectadas, pese a tratarse de infraestructura estratégica para la vigilancia y seguridad operacional del espacio aéreo colombiano”.

En febrero, dos meses después del plazo de entrega de los siete frentes de obra, ninguno estaba listo. Con casos tan patéticos como el de Bogotá, donde funciona el aeropuerto que mueve la mayor cantidad de pasajeros en América Latina. Aquí el avance acumulado en más de dos años de trabajo era del cero por ciento. Los informes de interventoría señalan que la obra se paralizó porque no era posible ingresar al lugar donde debe levantarse el radar, en una zona rural de Choachí (Cundinamarca), dentro de la reserva forestal que protege los cerros orientales de la capital.

La Aerocivil precisó que las dificultades tuvieron que ver con el estado de la vía de acceso al cerro La Viga, situación que ya se habría superado. Según la autoridad aérea, el avance en la construcción del emplazamiento es actualmente del 68 por ciento y los sistemas y equipos requeridos para la operación del radar ya se encuentran disponibles.

Las obras para el radar de Cerro Maco (Bolívar) no llega al 6 por ciento, según la Contraloría. En Mitú, la construcción apenas sobrepasa el 52 por ciento. De acuerdo con el documento en poder de Caracol Radio, hay problemas en los cimientos de la torre radar que se construyó. En Tubará (Atlántico), la obra va en 77 por ciento, pero aún no hay fecha cierta de entrega. Los otros tres, en Cali, Leticia y Carepa (Antioquia), habían sobrepasado el 90 por ciento de avance cuando se cerró el proceso de auditoría.

Las demoras en la ejecución se han traducido en una extensión de los contratos de interventoría, lo cual ha encarecido el proyecto.

La Aerocivil asegura que tres de los siete radares ya fueron instalados. Los de Tubará, Mitú, Cerro Maco y Bogotá siguen pendientes.

Las obras y contratos de la Aerocivil que parecen de realismo mágico

Los hallazgos de la Contraloría en los contratos de la Aerocivil son como un decepcionante viaje por los aeropuertos de distintas regiones del país. Desde la pista de aterrizaje de San Andrés, cuyo material empezó a desprenderse prematuramente después de un mantenimiento por el que ya se cobró, hasta el techo de la terminal de Barranquilla, donde la mano de obra y el material para eliminar las filtraciones de agua se tuvieron que pagar dos veces por falta de planeación.

En una visita al aeropuerto de San Andrés, efectuada el 16 de abril, el ente de control encontró baños en mal estado, aires acondicionados que no funcionaban y hundimiento del asfalto de la pista, después de intervenciones que costaron más de 9.300 millones de pesos. La Aerocivil responde que adelanta un plan para corregir estas falencias, el cual implica un nuevo contrato y, por supuesto, más dinero.

Además, fue instalado y pagado como nuevo un ascensor que llevaba tres años abandonado en medio de la maleza por disputas con el contratista anterior. La Aerocivil desembolsó 219 millones de pesos por el equipo, cuyos componentes oxidados tuvieron que ser reemplazados.

En Barranquilla, la Aerocivil pagó 1.186 millones de pesos para eliminar las filtraciones de agua en el techo. Inicialmente se contrataron 1.000 metros cuadrados de manto asfáltico para cubrir el techo. Como esta intervención no sirvió, se pagaron 239 millones adicionales sin justificación técnica suficiente. A esto se suman los cuestionamientos de la Contraloría por la falta de claridad de la información sobre este contrato que se publicó en la plataforma SECOP.

En Puerto Carreño, la auditoría estableció que la Aerocivil pretendía poner en operación la nueva terminal sin certificar el estado de sistemas esenciales para su funcionamiento, como la planta de tratamiento de aguas residuales y la red contra incendios. Para rematar, la capacidad eléctrica disponible es inferior a la que necesita el aeropuerto (525 kilovatios vs. 742 como mínimo).

Y en Santander, las obras de modernización del aeropuerto de Barrancabermeja han presentado distintos problemas porque se aprobaron e iniciaron con diseños desactualizados.

No todas las irregularidades contractuales tienen que ver con infraestructura. Por ejemplo, aunque la terminal aérea de Armenia (situada fuera de la ciudad) cuenta con un servicio de transporte para los empleados, los incumplimientos de la Unión Temporal Transporte Aerocivil 2023 han obligado a los funcionarios a pagar el taxi de sus propios bolsillos para poder llegar a su trabajo.

De nada sirvieron las cartas y constancias diligenciadas en 2024 por el gerente del aeropuerto, por el mal estado de los buses y sus fallas mecánicas, entre otros inconvenientes. La Aerocivil pagó oportunamente y sin descuento alguno el valor del contrato, que abarcaba la zona occidental del país y que sólo para ese año estaba valorado en más de 6.000 millones de pesos.

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La Contraloría encuentra hallazgos penales en el contrato para modernización de los aeropuertos de la “Colombia profunda”

Dentro del numeroso grupo de hallazgos de la Contraloría hay un apartado especial para la modernización de los Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes), con los que el Gobierno prometió transformar la Colombia profunda y que, como reveló esta Unidad Investigativa, ha sido un fracaso.

El ente de control alerta sobre desembolsos de la Aerocivil que podrían tener consecuencias penales. En particular, el pago de más de 18.000 millones de pesos por concepto de cuota de gerencia a la empresa estatal Enterritorio –—gerente del proyecto de los aeródromos—, cuando los avances en las obras, amarrados al pago de esa cuota, no llegan ni al 50 por ciento. Además, se adicionaron 1.800 millones de pesos a la cuota pactada, en contra de la recomendación del área jurídica de la entidad.

En el documento en poder de Caracol Radio, la Contraloría calificó como otro grave hallazgo de tipo disciplinario que la entidad haya desembolsado más de 103.000 millones de pesos para la modernización de los aeródromos de Bajo Baudó (Chocó) y Barrancominas (Guianía), cuando no se realizaron, y hoy esos recursos estén en poder de Enterritorio, presidido por la señora Esmeralda Molina Gómez, sin haberlos reclamado hasta la fecha.

Sumado a esto, los pocos controles y rigor técnico de la Aerocivil sobre este contrato valorado en más de 380.000 millones de pesos, han generado la seria preocupación de la Contraloría frente al desembolso de recursos del tesoro público a diestra y siniestra.

Particularmente, el ente de control señaló su inquietud porque la Aerocivil paga y paga sin verificar que la obra avance. Así, se desembolsaron 98.000 millones de pesos más para Enterritorio que sólo podían ser entregados si alcanzaba el hito del 50% de avances en las intervenciones, lo cual no había ocurrido y el Comité Operativo de la Aerocivil desestimó las advertencias de su propio equipo jurídico, que pidió que no se pagara.

Los problemas de este contrato, tal como lo advitió esta Unidad Investigativa no se limitan solo a los pagos desbordados y sin criterio técnico. La Contraloría también encontró que los controles de la Aerocivil al deficiente trabajo de Enterritorio y sus contratistas fue lamentable. El ente fiscal expuso con molestia y sorpresa que a pesar de los prominentes incumplimientos de Enterritorio y sus subcontratados, la autoridad aérea nunca le impuso una multa ni activó la cláusula penal contra esta empresa del Estado que ha brillado por ineficiente.

“Durante los veintinueve (29) meses de ejecución del contrato, la Aeronáutica Civil no inició este procedimiento en ninguna oportunidad, pese a tener documentados los incumplimientos en sus propios informes de supervisión, en las actas del CTO y en los informes de interventoría. Aerocivil no le dio la cara a la CGR en este punto”, concluyó el ente de control.

La Contraloría también desnudó la deficiente planeación de Enterritorio en los cálculos para el transporte de materiales, lo cual ya en la práctica se incrementó en un 70% y tales costos quisieron ser trasladados a la Aerocivil.

Este informe se suma a la cadena de denuncias y deficiencias que rodean a la Aerocivil y sus administraciones tras la salida de Sergio París, en marzo de 2025.