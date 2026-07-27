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27 jul 2026 Actualizado 02:21

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Política

De la Espriella pidió a Fiscalía investigar hechos de corrupción revelados por Angie Rodríguez

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa-Campaña De La Espriella)

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa-Campaña De La Espriella)

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa-Campaña De La Espriella)
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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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