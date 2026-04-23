Angie Rodríguez radicó seis denuncias en la Fiscalía, incluyendo extorsión y falsedad documental

6AM W de Caracol Radio confirmó que en la Fiscalía General de la Nación hay 6 noticias criminales por denuncias de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, incluida la de extorsión que reveló este miércoles 22 de abril, por parte de un individuo cercano a ella, que trabajaba en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y que ella misma lo llevó al Fondo.

Hace algunos meses, otras denuncias: tres son querellables por temas de injurias y calumnias. Otra por falsedad en documento. Caracol Radio pudo confirmar que no hay nada contra los títulos falsos que ella dice que vio primero de Juliana Guerrero, exviceministra de Juventudes.

Red de corrupción, espionaje y amenazas

La gerente del Fondo de Adaptación desató una tormenta política al denunciar en las últimas horas una presunta red de corrupción, espionaje y amenazas, que, según sus declaraciones, opera en su contra y en la que estarían involucrados varios altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

Las revelaciones de Rodríguez, que abarcan desde extorsiones y amenazas de muerte, hasta supuestos vínculos con grupos armados, han generado una profunda preocupación y han puesto en el ojo del huracán a figuras como Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero, a quien describe como una mujer “muy poderosa ahora en el DAPRE”.

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Rodríguez ha señalado que el extorsionista es alguien cercano a ella, quien previamente trabajó en el DAPRE y a quien ella misma llevó al Fondo de Adaptación. Este individuo, según la funcionaria, “traficaba con la información” y “jugaba con todo el mundo”. La extorsión consistió en la exigencia de 20 millones de pesos, con la amenaza de divulgar información si ella no accedía.

Lo alarmante para Rodríguez fue que el extorsionista mencionó a Guerrero y a Carrillo, insinuando que la información sería entregada a ellos.

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